Maurizio Sarri öğrencilerini Lazio'ya topluyor

Kısa bir süre içinde Lazio'nun başına geçecek olan Maurizio Sarri, eski öğrencilerini de yeni takımına topluyor.

Lazio ile anlaşarak yeniden Serie A'ya dönmeye hazırlanan Maurizio Sarri, daha önce Napoli ve Chelsea'de uyguladığı 4-3-3 dizilişini yeni takımına da taşımak için çalışmalara başladı.

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre transfer listesini hazırlayan İtalyan teknik direktörün istediği isimlerin ise ilginç bir ortak yönü var.

İsimleri bu yaz Fenerbahçe ile de anılan Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj ve Xherdan Shaqiri'yi kadrosunda görmek isteyen Sarri'nin bu talebi bu oyuncuları transfer etmek istediği öne sürülen sarı-lacivertli takımı da önümüzdeki günlerde bir hayli zorlayabilir.

Sarri'nin Maksimovic ve Hysaj ile daha önce çalışması da bu transferlerde Lazio'nun elini güçlendiriyor.

3-5-2'den 4-3-3'e geçiş

Hysaj ve Maksimovic'in hem kontratlarının sona ermesi hem de İtalya'da kalmak istemeleri Lazio'nun bu transferlerdeki en önemli kozu gibi görünürken, Liverpool'un da Shaqiri için zorluk çıkarmaması bekleniyor.

Maksimovic ve Hysaj ile daha önce Napoli'de birlikte çalışan Sarri, kaleyi de Napoli'den bir başka öğrencisi olan Pepe Reina'ya emanet edecek.

Öte yandan Simone Inzaghi yönetiminde oynadığı 3-5-2'nin ardından Sarri yönetiminde 4-3-3 oynayacak olan Lazio, Bayern Münih'ten ayrılan Jerome Boateng ile de görüşmelere başladı. Lazio'nun mevcut stoperlerine oranla daha teknik isimlerle oynamak isteyen Sarri, orta sahaya da bir başka eski öğrencisi Ruben Loftus-Cheek'i istiyor.

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