Chelsea, Erling Haaland için Borussia Dortmund'a iki teklifle gitti

Yükselen grafiğini gelecek sezonda sürdürmek isteyen Chelsea'nin gözü Erling Haaland'dan başkasında değil.

Thomas Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi kupasına uzanan Chelsea gelecek sezon için kadro planlamasına başladı.

Alman menajer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada mevcut kadrodan memnuniyetini dile getirirken 1-2 transfere ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı.

Gelecek sezon Premier Lig'de iddiasını ortaya koymak isteyen Maviler, Alman menajere Almanya'dan bir transferle yanıt verecek.

Chelsea'nin Erling Haaland arzusu

Şampiyonlar Ligi galibi bir süredir, Avrupa'yı peşinden sürükleyen Erling Haaland'ın peşinde.

Daily Mail'in haberine göre; Chelsea, Erling Haaland ile masaya oturmak için Borussia Dortmund'la temasa geçti.

Avrupa'da büyük zaferler yaşamak isteyen Haaland'a Chelsea hitap ediyor ancak Norveçli genç oyuncunun maliyeti 170 milyon sterline yakın olabilir.

Erling Haaland'ı satmak istemeyen Dortmund'a İngiliz ekibi iki teklifle gidecek.

Tammy Abraham'ı elden çıkarmak isteyen Maviler, 23 yaşındaki İngiliz forveti Alman ekibine önerecek ve 40 milyon sterlin'e satmak istedikleri oyuncunun yanı sıra para teklifinde bulunacak.

Erling Haaland'ın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Bu sezon Alman ekibi ile 41 maçta görev alan Haaland, 41 gol, 10 asist ile takımına büyük katkıda bulundu.

20 yaşındaki yıldızın Borussia Dortmund ile sözleşmesi ise 2024'de sona eriyor.

Ancak Haaland'ın peşinde Chelsea'nin yanı sıra birçok Avrupa devi var.

Erling Haaland ile başka hangi kulüpler ilgileniyor?

20 yaşındaki golcü için Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Manchester United gibi dev kulüpler sırada bekliyorlar.

Ayrıca Paris Saint-Germain, Norveçli yıldız ile yakından ilgileniyor.

Fransız ekibi, Haaland'ı Paris'e getirmek için yüksek bonservis bedelini ödemeye hazır.

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