Goal Türkiye editörleri sezonun en iyi 11'lerini seçti

Goal Türkiye ekibi, Spor Toto Süper Lig'de en iyi performans gösteren kendi 11'lerini belirledi.

Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha geride kaldı. Takım sayısını 20'ye sabitlemek için bu sezon 21 takımla oynanırken, salgın nedeniyle takımlar taraftar desteğinden mahrum kaldı.

Goal Türkiye ekibi, 2020/2021 sezonunda en beğendikleri oyunculardan kurulu 11'lerini belirlediler.

Onur Özgen'in seçimi @ozgenonur

Onur Özgen, Süper Lig'deki en iyi 11'i için 4-3-3 sistemini tercih etti.

Burak Özdemir'in seçimi @burakozdemr

Burak Özdemir, Süper Lig'deki en iyi 11'i için 4-2-3-1 sistemini tercih etti.

İdil Erin Tetik'in seçimi @idilerintetik

İdil Erin Tetik, Süper Lig'deki en iyi 11 tercihinde 4-3-3 sistemini tercih etti.

Samet Çayır'ın seçimi @sametcayir

Samet Çayır da Süper Lig'deki en iyi 11'ine 4-3-3 sistemini tercih etti.

Kutay Ersöz'ün seçimi @48kutay

Kutay Ersöz, Süper Lig'deki en iyi 11'ine 4-4-1-1 sistemini tercih etti.

Uğur Aktan'ın seçimi @uguraktan

Uğur Aktan, Süper Lig'deki en iyi 11'ine 4-3-3 sistemini tercih etti.