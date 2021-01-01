Goal Türkiye editörleri sezonun en iyi 11'lerini seçti
AA
Spor Toto Süper Lig'de bir sezon daha geride kaldı. Takım sayısını 20'ye sabitlemek için bu sezon 21 takımla oynanırken, salgın nedeniyle takımlar taraftar desteğinden mahrum kaldı.
Goal Türkiye ekibi, 2020/2021 sezonunda en beğendikleri oyunculardan kurulu 11'lerini belirlediler.
Onur Özgen'in seçimi @ozgenonur
Onur Özgen, Süper Lig'deki en iyi 11'i için 4-3-3 sistemini tercih etti.
Burak Özdemir'in seçimi @burakozdemr
Burak Özdemir, Süper Lig'deki en iyi 11'i için 4-2-3-1 sistemini tercih etti.
İdil Erin Tetik'in seçimi @idilerintetik
İdil Erin Tetik, Süper Lig'deki en iyi 11 tercihinde 4-3-3 sistemini tercih etti.
Samet Çayır'ın seçimi @sametcayir
Samet Çayır da Süper Lig'deki en iyi 11'ine 4-3-3 sistemini tercih etti.
Kutay Ersöz'ün seçimi @48kutay
Kutay Ersöz, Süper Lig'deki en iyi 11'ine 4-4-1-1 sistemini tercih etti.
Uğur Aktan'ın seçimi @uguraktan
Uğur Aktan, Süper Lig'deki en iyi 11'ine 4-3-3 sistemini tercih etti.