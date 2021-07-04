Marsilya Cengiz Ünder transferini Burhan Altıntop ile duyurdu

Fransız ekibi Marsilya milli futbolcu Cengiz Ünder'i transfer ettiğini açıklarken, transferi oldukça ilginç bir video ile duyurdu.

EURO 2020'yi puansız tamamlayan Türkiye'nin grupta oynadığı üç maçta da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu. Roma'nın başına geçen Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Cengiz, aldığı çok sayıda teklifin ardından kariyerini daha önce oynamadığı Fransa'da sürdürme kararı aldı.

Bir Cengiz Ünder kolay yetişmiyi 😁🇹🇷



┈┈┈┈╭╯╰╰╰╰╰╮┈┈┈

┈┈┈┈▕╭▅╮╭▅╮▏┈┈┈

┈▕▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▏┈

╭━╮ @cengizunder ╭━╮

┃┳╯ ┈est Olympien┈ ╰┳┃

┃┣▏ ┈┈ 🔵⚪ ┈┈┈▕┫┃

╰▕▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▏╯ pic.twitter.com/zvepYCKgEd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2021

Fransa'nın en köklü kulüpleri arasında yer alan Marsilya, sağlık kontrolünden geçen Cengiz'i bir yıllığına kiraladığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada anlaşmanın satın alma opsiyonu da içerdiği belirtildi. Marsilya Cengiz'in performansından memnun kalması halinde 23 yaşındaki oyuncuyu 12 milyon euro'ya satın alabilecek.

Sakatlıklar etkiledi

Roma'daki ilk iki sezonunda oldukça etkileyici bir performans ortaya koyan Cengiz Ünder, yaşadığı sakatlıkların ardından üçüncü sezonunda gözden düşmüştü. Geçtiğimiz sezon Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Premier Lig takımlarından Leicester City'ye kiralanan Cengiz, burada da yeterince forma şansı bulamamıştı.

Yetiştirdiği kaliteli Türk oyuncularla dikkat çeken Altınordu altyapısının bir ürünü olan Cengiz, Süper Lig'deki tek sezonunu 2016-2017 sezonunda geçirmişti. Abdullah Avcı yönetimindeki Başakşehir'de 32 maça 7 gol ve 4 asist sığdıran yıldız oyuncu, sezon sonunda 13.4 milyon euro'ya Roma'ya transfer olmuştu.

Daha fazla okuma