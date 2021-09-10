Rumen teknik direktör, A Milli Takım iddialarına yanıt verdi.

Türkiye A Millî Futbol Takımı'nda Şenol Güneş dönemi sona erdi ve yeni hoca arayışları başladı.

Listenin başında Okan Buruk'un olduğu gelen bilgiler arasında. Diğer görüşülen isimlerin ise Aykut Kocaman, Emre Belözoğlu ve Joachim Löw olduğuna dair spekülasyonlar mevcut.

Rumen gazeteci Emanuel Roşu ise, Süper Lig'de daha önce üç kulüp çalıştırmış olan Marius Sumudica'ya, bu ihtimali sordu.

Ne söylendi?

Twitter hesabından, Rumen teknik direktör ile yaptığı konuşmayı açıklayan Roşu, Sumudica'nın şunlar söylediğini iletti:

"Bu görüşmelerde adı geçenler arasında olmaktan onur duyuyorum. Bu, bir ülkede, Türkiye'de işime saygı duyulduğu anlamına geliyor.

"Türkiye'de çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Şenol Güneş harika bir hoca. Kulübümde çalışırken beni ziyaret etti ve uyumumuzu gerçekten takdir ettim.

"Bu işe aday olabilecek teknik direktörler arasında yer almak büyük bir onur. Türkiye büyük bir futbol ülkesi.

"Kayserispor ve Gaziantep FK'de geçirdiğim dönemleri tekrar etmek için adımlarıma dikkat etmem gerekiyor.

"Geleceğimi dikkatle değerlendireceğim. Kendimi yeni bir mücadeleye hazır hissediyorum."

Marius Sumudica'nın Süper Lig performansı

Süper Lig'de ilk olarak 2017 yılında Kayserispor'da görev yapan Rumen hoca, sarı-kırmızılı kulübü bir sezon çalıştırdı ve 39 maça çıkarken 1.62 puan ortalaması yakaladı.

Daha sonra Arabistan'da görev yapan Sumudica, 2019'de tekrardan Türkiye'ye döndü ve Gaziantep FK'nin başına geçti.

Kırmızı-siyahlı kulüpte yaklaşık 1.5 sezon görev yapan tecrübeli hoca, üçlü savunma kurgusuyla yenilmesi çok zor bir takım inşa etmeyi başardı.

Sumudica, Gaziantep'te 51 maça çıktı ve 1.55'lik bir puan ortalaması elde etti.

Daha sonra Çaykur Rizespor'a imza atan Rumen hocanın bu macerası sadece yedi maç sürdü.

Karadeniz ekibi bu süreçte dört mağlubiyet üç de beraberlik aldı ve Sumudica, Çayku Rizespor defterini galibiyet alamadan kapatmak zorunda kaldı.

Haziran ayında Cluj'un başına geçen Sumudica, ağustos ayında görevden ayrıldı ve Rumen ekibinde 1.87'lik bir puan ortalaması elde etti.

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