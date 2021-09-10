PSG'de Messi ve Neymar neden oynayamayacak?

Milli ara, iki yıldızın oynamasına engel oldu.

Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'de hafta sonunda ilk kez ilk 11'de başlaması bekleniyordu fakat millî ara, buna izin vermeyecek.

Milli takımda Arjantin ile perşembe gecesi sahaya çıkan ve Pele'nin, erkekler millî takımlarda en fazla gol atma rekorunu kıran Messi, cumartesi günü oynanacak Clermont maçında yoğun fikstür nedeniyle kadroda olmayacak.

Yıldız futbolcu, ilk kez PSG formasını giydiği Reims karşılaşmasında oyuna sonradan girmiş ve 24 dakika sahada kalmıştı.

Bununla birlikte Neymar da Mauricio Pochettino'nun hafta sonu planları arasında yer almıyor.

Ne söylendi?

PSG Teknik Direktörü, Arjantin ve Brezilya yolculuklarının ardından Messi ile Neymar'ı kadroya almanın hiçbir yolu olmadığını vurguladı. Arjantinli hoca, şimdi bu iki yıldızın ve diğer eksiklerin yerini doldurmanın yollarını arıyor.

Clermont maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Pochettino, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Güney Amerikalı oyuncular, maçta kadroda olmayacak. Onlar için sağduyulu olmamız gerekiyor. Paredes, Messi, Di Maria ve Neymar, takımda olmayacaklar."

Söz konusu oyuncuların çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Cub Brugge ile oynanacak grup maçında kadroda olması bekleniyor.

PSG'de başka kimler eksik?

Pochettino, bu aşamada ciddi sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Dört oyuncunun haricinde skaatlıkları bulunan Sergio Ramos, Marco Verratti, Colin Dagba, Juan Bernat, Layvin Kurzawa ve Ismael Gharbi de takımdaki yerini alamayacak.

Kylian Mbappe ise çarşamba günü idmanlara geri döndü.

Arjantinli teknik direktör, Fransız golcü için şu yorumu ekledi:

"Kylian bizimle antrenman yapıyor ve yarın takımda olup olmayacağını göreceğiz."

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