Marcelo, Ronaldo ile Juventus'ta yeniden buluşmaya hazırlanıyor

Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo, Juventus ile prensip anlaşmasına vardı.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı üst üste kötü sonuçlarla zor günler geçiren Real Madrid'e bir kötü haber de Marcelo'dan geldi.

Marca'nın haberine göre; Brezilyalı sol bek, Serie A devi Juventus ile senelik 4 milyon euro'luk yıllık ücret karşılığında prensip anlaşmasına vardı.

Juventus'tan yıllık 12 milyon euro kazanacak olan Marcelo, bu sezon Madrid ekibinde formasını Reguilon'a kaptırmıştı.

İtalya'ya transfer olması halinde Cristiano Ronaldo ile yeniden buluşacak olan Marcelo, geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldız için "En iyi oyuncu takımınızda olmayınca onun yokluğunu hissetmeniz çok normal." açıklamasında bulunmuştu.