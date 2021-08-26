Marcao için Napoli ve Krasnodar iddiası

Galatasaray’daki geleceği belirsizliğini koruyan Marcao’ya İtalya ve Rusya'dan talip var.

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na saldıran ve bu olayın ardından kadro dışı kalan Marcao’nun takımdan ayrılması gündemde.

Sportitalia’nın haberine göre; Napoli, Marcao için Galatasaray’a sezon sonunda satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.

Galatasaray yönetiminin opsiyonun zorunlu olmasını yönündeki talebi, Napoli ile bu konuda bir anlaşmazlık yaşanmasına neden oldu.

Manolas'ın boşluğunu doldurabilir

Napoli, Marcao’yu Kostas Manolas’ın alternatifi olarak düşünüyor. Yunan oyuncunun adı ülkesinin önde gelen kulüplerinden Olympiakos ile anılıyor.

Goal İtalya’dan Claudio D’Amato, İtalyan basınında çıkan Marcao-Napoli haberlerini değerlendirdi.

“Manolas kulüpten ayrılırsa, Marcao onun yerini dolduracak isim olabilir. Ama şu anda böyle bir gelişme yok.”

Krasnodar da istiyor

Fanatik’te yer alan haberde ise Marcao’yla Rus ekibi Krasnodar’ın da ilgilendiği bilgisi yer aldı. Krasnodar’ın sarı kırmızılıların kapısını 8 milyon euro’luk bir teklifle çaldığı öne sürülüyor.

Olaylı maçın ardından PFDK’dan sekiz maç ceza alan Marcao, transfer olması halinde bu cezayı yeni takımının oynayacağı lig maçlarında çekecek.

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