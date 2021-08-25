Cristiano Ronaldo İngiltere'ye dönüyor

Premier Lig'in dev kulübü, Juventus'tan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'yla ciddi şekilde ilgileniyor.

Harry Kane’in Tottenham’da kalacağını açıklamasıyla eli boş kalan Manchester City, forvet arayışında rotayı Cristiano Ronaldo’ya çevirdi.

Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes, Juventus yönetimiyle oyuncusunun geleceği hakkında bir görüşme yapmak için Torino’ya uçtu.

Goal’ün edindiği bilgilere göre, iki taraf arasındaki görüşmelere Ronaldo da bizzat dahil olacak. Çarşamba günü İtalya’ya gelen Mendes önümüzdeki birkaç gün boyunca Ronaldo’nun transferi konusunda Juventus’la bir uzlaşma zemini yaratmaya çalışacak.

2018’de Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Ronaldo’nun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor

Yeni adresi City mi?

Kariyerinin başında Manchester United formasıyla bir dünya yıldızına dönüşen Ronaldo, bu kez şehrin mavi yakasına gidebilir.

Uzun süredir peşinde koştuğu Harry Kane’den olumsuz yanıt alan Manchester City’nin ileri uçtaki mevcut tek opsiyonu Gabriel Jesus. Premier Lig’in son şampiyonu, transfer dönemi bitmeden bir hamle yapmak zorunda.

Harry Kane geleceğiyle ilgili kararı verdi

Juventus’un Ronaldo’yu satma konusundaki isteksizliğini kırmak için City’nin yüksek bir bonservisi gözden çıkarması gerekebilir. Takımın ikinci başkanı Pavel Nedved, Udinese maçına yedek kulübesinde başlayan Ronaldo’nun takımdan ayrılacağına dair söylentileri yalanlamıştı.

Teknik direktör Massimiliano Allegri ise, Ronaldo’yla ilgili soruları şu şekilde yanıtlamıştı:

“Her zaman sıkı çalışıyor. Gazetelerde yazılanlar sadece dedikodu. Bize asla ayrılmak istediğini söylemedi. Ronaldo bana Juventus’ta kalacağını söyledi.”

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Harry Kane geleceğiyle ilgili kararı verdi