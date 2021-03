Manuel Pellegrini'ye göre dünyanın en iyisi Premier Lig

Bir dönem Real Madrid ve Manchester City'yi de çalıştıran Manuel Pellegrini, kariyerindeki önemli takımlarda yaşadıklarını paylaştı.

Kariyerini La Liga takımlarından Real Betis'te sürdüren dünyaca ünlü teknik adam Manuael Pellegrini, aralarında Real Madrid ve Manchester City'nin de bulunduğu eski takımlarında geçen zamanlarını değerlendirdi.

Florentino Perez ile anlaşmazlık

Real Madrid çatısı altında geçen bir sezonu özel bir yıl olarak nitelendiren Şilili çalıştırıcı, "Real Madrid'de çalışmayı her teknik adam ister ama bazı sebeplerden dolayı başkan Florentino Perez ile aramızdaki ilişki iyi değildi. Oyuncular hakkında farklı düşünme tarzlarına sahiptik.

Birçok harika futbolcu transfer etti ama bu oyuncuların bazıları bizim sadece oldukça iyi olduğumuz mevkilere yapılan transferlerdi ve bu benim hoşlanmadığım bir durum. 96 puan toplamamıza rağmen maalesef ligi kazanamadık çünkü önümüzde en iyi dönemini geçiren Barcelona vardı" dedi.

Premier Lig dünyanın en iyisi

Premier Lig'i dünyanın en iyisi olarak nitelendiren Pellegrini, "İngiltere'de her takımın istediği oyuncuyu alacak maddi gücü var. Her yönüyle harika bir organizasyon. Ayrıca küçük büyük fark etmez her takım harika bir atmosfere ve muhteşem stadyumlara sahip" dedi. Premier Lig ile La Liga'yı kıyaslayan Pellegrini, "İspanya'da teknik seviye daha yüksek ama İngiltere'de oyun daha hızlı oynanaıyor. İngiltere'de maçın sonuna 5 dakika kala üç farklı geride olabilirsiniz ama pes edemezsiniz çünkü taraftarlar bundan hoşlanmaz" dedi.

Yarı final vurgusu

Manchester City'nin başına geçtiği dönemi de değerlendiren Pellegrini, "City'nin önceliği ben değil Pep Guardiola'ydı. Guardiola ile görüştüklerini ve olmazsa ikinci teklifi bana yapacaklarını söylemişlerdi. Sonunda Guardiola Bayern Münih'e katılmayı karar verdi ve ben de Manchester City ile imzaladım ama Guardiola üç yıl sonra City'ye katıldığında takımdan ayrıldım" şeklinde konuştu.

Manchester City'nin kendisinden önce hiç Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadığını hatırlatan Pellegrini, "2016'da Real Madrid'e karşı yarı finale çıktık ve finale çok yakındık ama başaramadık. Bu yıl City'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağına eminim" şeklinde konuştu.