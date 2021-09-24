Manchester United'ın kalecisi De Gea: Ronaldo harika bir adam

İspanyol file bekçisi, Ronaldo'nun gelir gelmez takıma her anlamda olumlu etki ettiğini düşünüyor.

Manchester United kalecisi David de Gea, Cristiano Ronaldo'nun takıma gelişinin etkisinin şimdiden hissedildiğini söylüyor.

İspanyol file bekçisine göre Ronaldo'nun varlığı, United'ın kupalara ulaşmasını sağlayabilir.

Ronaldo, 36 yaşında olmasına rağmen United formasıyla çıktığı üç maçta dört gol attı ve takımın kadro kalitesin de yükseltti.

Ne söylendi?

United'ın kalecisi De Gea, Sky Sports'a verdiği demeçte Ronaldo'nun United'a kattığı değeri anlattı:

"Etkisinin zaten belli olduğunu düşünüyorum. Onu tekrar evinde görmek harika.

"O zaten kulüpte bir efsane, bu yüzden bence oyuncular, genç çocuklar ve herkes için, spor salonunda nasıl çalıştığını, kendine nasıl davrandığını, kendisine nasıl baktığını görmek ve örnek almak için harika bir adam. Hem bedeni hem de kendisi

"O harika bir oyuncu ve onu burada her gün çok çalışarak ve takıma yardım ederken görmek harika.

"Bakalım, dediğim gibi, şimdi daha büyük bir kadromuz var. Cristiano gibi, Raphael Varane gibi, ben ve Juan Mata gibi tecrübeli oyuncular var. Yani takımda daha fazla deneyimli oyuncuya sahibiz.

"Bizim için harika bir yıl olabilir."

Manchester United kupa kazanabilir mi?

Ronaldo, bir önceki United kariyerinde üç Premier Lig, br de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmıştı. Yani bu zaferlere oldukça alışkın.

De Gea, United'ın bu yaz verimli bir transfer dönemi geçirdiğini söylüyor ve beş yıllık kupa hasretinin sonlanabileceğini düşünüyor.

"İyi oyuncularla anlaştık ve zaten iyi bir kadromuz vardı.

"Ligin zirvesindeyiz. Tabii ki zor, dünyanın en iyi ligi. Her maç zor, büyük kupalar için savaşmak istiyoruz.

"Premier Lig, Şampiyonlar Ligi için her şey için savaşmaya çalışıyoruz ve bence kadromuz, oyuncularımız ve taraftarlarımız inanılmaz. Kulübün iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum.

United, Premier Lig'de cumartesi günü Aston Villa'yı konuk edecek.

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