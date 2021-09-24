Inter'in yıldızı, eski takımı Milan'a gol attığı takdirde her zamanki gibi davranacağını vurguladı.

Yaz aylarında Milan'dan Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Milan taraftarlarının şehirde onunla karşılaştıklarında onunla fotoğraf çektirmek istediklerini ve Milan Skriniar'ın kendisini en çok etkileyen takım arkadaşı olduğunu söyledi.

Dört sezon Milan formasını giyen A Milli Takım'ın orta sahası, Il Corriere dello Sport'a verdiği röportajda konuşan Calhanoğlu, Milano'da Milanlıların onunla karşılaştıklarında kendisine verdikleri tepkiyi ortaya koydu.

Ne söylendi?

27 yaşındaki ortra saha, konuyla ilgili şunları söyldedi:

"Birçok taraftarla karşılaştım çünkü ailmle sık sık restoranda yemek yemeye gidiyorum.

“Benden fotoğraf istiyorlar ve beni sevdiklerini söylüyorlar. Milan'da kimseyle bir sorunum olmadı ve hâlâ eski takım arkadaşlarımla görüşüyorum."

Milan ve Inter, 11 Kasım ve 6 Şubat'ta derbide karşı karşıya gelecek. Peki Çalhanoğlu, eski kulübüne gol atsa sevinecek mi?

"Bu olursa, her zamanki gibi yapacağım.

"Milan'da dört güzel yıl geçirdim, orada birçok arkadaşım var. Zor zamanlar da oldu ama son iki sezon ilk iki sezondan daha iyiydi.

"Inter harika bir takım. Milan'da geçirdiğim süre boyunca birkaç derbiyi kazandılar. Buraya geldim çünkü yeni zorlukları seviyorum.

"Inter beni aradığında şaşırmadım. Niteliklerim sayesinde takıma neler verebileceğimi biliyorum, kulüpsüz kalabileceğimi hiç düşünmemiştim."

Inter, Çalhanoğlu transferinin ardından Romelu Lukaku ve Achraf Hakimi'yi sattı ve kadro kalitesi biraz düştü. Peki Çalhanoğlu, Inter'e gitmenin yanlış bir seçim olduğunu hiç düşündü mü?

"Hayır asla. Önemli teklifler gelen oyuncuları, ekonomik zorluk yaşanan bir süreçte göndermek normaldir.

"Kulübün iyiliği her şeyden önce gelir. Her zaman işime odaklandım, büyük bir kulübe katıldığımı biliyordum.”

Hakan Çalhanoğlu: Favori biziz

Son Serie A şampiyonu, beş maçta beş galibiyetle mükemmel bir başlangıç ​​yapan lider Napoli'nin sadece iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Çalhanoğlu, şampiyonluk yarışı ile ilgili de şunları söyledi:

"Birçok kulüp şampiyonluk için savaşabilir.

"Roma ve Napoli harika bir başlangıç ​​yaptı, Atalanta orada. Geçen yılki şampiyonluğun ardından favori biziz.

“Napoli'nin kalitesi var. Juventus? Ben bizim hakkımızda konuşmayı tercih ediyorum, herkes onlara saygı duyuyor ve bir sezonda inişler çıkışlar olması normal, önümüzdeki birkaç ay içinde ne olacağını asla bilemezsiniz.”

Çalhanoğlu, kendisini en çok etkileyen takım arkadaşını da açıkladı.

"Birçok üst düzey oyuncu var, bu yüzden her birinden bahsetmeliyim. Ancak birini seçmem gerekirse Milan Skriniar derim. Harika bir insan, harika bir karaktere sahip harika bir defans oyuncusu."

Daha fazlası için:

PORTRE | Kylian Mbappe: Kaos, gizli aşk, lüks otomobil koleksiyonu, disiplin ve başarı

Ronald Koeman: Bu ülkede seni boş yere atıyorlar!

"Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yayın haklarını da alacak"