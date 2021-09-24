Ronald Koeman: Bu ülkede seni boş yere atıyorlar!

Hollandalı teknik direktör, Cadiz maçı sonrası hakeme ateş püskürdü.

Barcelona, perşembe akşamıLa Liga'nın 6. haftasında Cadiz ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı ve tüm maçlarda galibiyet hasretini üç maça çıkardı.

Frenkie de Jong, karşılaşmanın 65. dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyunda atıldı.

Maçın son anlarında ise bir pozisyona çok sinirlenen Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, kırmızı kart gördü ve daha sonra hakem hakem hakkında konuştu.

Ne oldu?

Barça'nın orta sahası Sergio Busquets, 90+6'da dışarıdan gelen topu rakibine gönderince sarı kart ile cezalandırıldı.

Koeman ise bu duruma çok sinirlendi ve itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü.

Ne söylendi?

Son düdüğün ardından Barça TV'ye konuşan Koeman, hakem hakkındaki hayal kırıklığını dile getirdi.

"Bu ülkede seni boş yere tribüne gönderiyorlar! Nedenini sordum, 'tutum, tavır' dedi... Gitsek iyi olur."

Barça, La Liga'da lider Real Madrid'in yedi puan gerisine düştü ve Hollandalı hocanın üzerindeki baskı bir hayli artmış durumda.

Barcelona, Cadiz'i yenebilmek için birçok fırsat yakaladı fakat bunları değerlendiremedi. Özellikle Memphis Depay, yakın mesafeden iki net golü kaçırdı.

Fakat yine de 65. dakikada Frankie de Jong'un kırmızı kart görmesiyle uzun sayıllabilecek bir süre 10 kişi oynadılar ve kaybetmediler.

Devre arasında oyuna giren Sergi Roberto, sonuçtan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Ancak yine de Barça'nın geri dönüp şampiyon olacak potansiyele sahip olduğuna inanıyor.

29 yaşındaki oyuncu maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"La Liga'yı kazanmalıyız. İlk dörde girmek bizim için yeterince iyi değil, La Liga için savaşmanız gerekiyor."

"Diğer takımların bizden daha iyi bir kadroya sahip olduklarını düşünmüyorum."

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