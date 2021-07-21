Fatih Terim: Taraftarlarımız neden zaman istediğimizi anlamıştır

Galatasaray'ın tecrübeli teknik direktörü kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi ön elemesi mağlubiyetinin ardından 90 dakikayı değerlendirdi.

PSV Eindhoven deplasmanında 5-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada rakiplerinin kazanmayı hak ettiğini söyledi. PSV'nin kendileri açısından kolay bir oyunla kazandığının altını çizen Terim, Galatasaray'ın zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Fatih Terim ne söyledi?

Galatasaray'ın bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Terim, taraftarlardan sabırlı olmalarını istedi:

"Rakibi iyi analiz ettiğimizde, elimizdeki bazı mevkilerin orijinal adamı olmadığı için maça böyle çıkmak zorunda kaldık. Ayrıca ne Falcao hazır ne de Mustafa Mohammed'i hazır hissediyoruz. Dolayısıyla sonradan kısa sürede oyuna sokmayı daha uygun bulduk.

"Mağlubiyetlerden sonra herkesin yorumu değişik olabilir. Oyun planımız öyleydi. Bu seviyelerde bu kadar basit goller yerseniz geriye düşeceksiniz. Taraftarlarımız neden üç yıllık bir dönemi işaret ettiğimizi daha iyi anlamıştır. Bu seviyede mücadele etmek için zamana ihtiyacımız var."

"Galatasaray'ı hafife alamazsınız"

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt ise ikinci maç öncesinde rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi:

"Galatasaray’ı hiçbir zaman hafife alamazsınız. Haftaya İstanbul’da aynı oyunu bekliyoruz. İkinci maçta da iyi bir oyun olmasını umuyorum. 90 dakika boyunca aktiftik. Galatasaray’a fazla şans vermedik, şanslarımızı da iyi değerlendirdik. Verimliydik."

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