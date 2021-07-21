YORUM | 40 gün sonra aynı maçı izledik

Bu maç sayesinde Süper Lig ekipleriyle Avrupa futbolu arasında açılan farkı bir kez daha gördük.

YORUM | Burak Özdemir @burakozdemr

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için oynayacağı üç ön eleme turunun ilkinde deplasmanda PSV Eindhoven'a konuk oldu. Bu maç sayesinde Süper Lig ekipleriyle ile Avrupa futbolu arasında açılan farkı bir kez daha gördük.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı adeta Euro 2020'de oynanan İtalya - Türkiye maçının tekrarı gibiydi. PSV karşısında ilk yarının büyük bir bölümünde Ryan Babel, takımdan izole edilmiş gibi ilerde yalnız kaldı; tıpkı İtalya karşısında Burak Yılmaz'ın kaldığı gibi...

Galatasaray savunma oyuncularında artık kronikleşen bir durum var. Her baskıda hemen kaleciye dönmek bu sefer pahalıya patladı. Geçmişte ayağının kırılmasının verdiği tedirginlikle ilk hamleden sonra topa müdahale etmede çekingen kalan Muslera, topu Zahavi'nin kapıp gol yapmasına engel olamadı.

Galatasaray oyun kuramadı

Hollanda ekibi sarı - kırmızılılara önde agresif ve sert baskı uygulayarak kaptıkları toplarla doğrudan kaleye gitmeye çalıştı ve gitti de... Orta alanda oyunu kurmak için topla buluşan her Galatasaraylı oyuncu, başında en az iki PSV'li oyuncu buldu. PSV oyuncuları, kaptıkları bu topları hiç eveleyip gevelemeden hücum bölgesine aktardı.

Galatasaray ilk 40 dakikada sahaya çıkmayı unutmuş gibiydi. Neyse ki, bu dakikadan sonra sarı kırmızılılar kanat beklerini ataklara katmayı akıl etti. Ryan Babel'in de sık sık kenarlara deplase olmasıyla bozulan savunma yerleşiminde Emre Kılınç, kenar ortasına iyi yükselerek skoru 2-1'e getirdi.

Ancak ikinci yarı başladığında bu golün sadece tüpsüz dalış yapan bir dalgıcın yüzeye çıkıp nefes alması gibi olduğunu gördük. İkinci yarıda da değişen pek bir şey olmadı.

Eran Zahavi fark yarattı

Takımın deneyimli golcüsü adeta takımın hücum aklı konumunda. Tek başına tüm Galatasaray oyuncularından daha fazla rakip ceza sahasında topla buluştu. Orijinal olmayan kanat beklerine bir de stoper ikilisinin henüz sezonu açamamış olması eklenince, İsrailli golcü Hollandalı taraftarlara muhteşem bir gece yaşattı.

5-1 sona eren maçın sonucu itibarıyla her ne kadar bir de rövanş maçı olsa da, o maç artık Galatasaray için bir hazırlık maçı kimliği kazanmış oldu.