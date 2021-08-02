Manchester United ve Arsenal, Portekizli yıldız için karşı karşıya

Premier Lig'in devleri, Ruben Neves'i gözüne kestirdi fakat 22 yaşındaki oyuncu buna pek aldırış etmiyor.

Yaz transfer döneminde son aya girdik ve piyasa, pandemiye rağmen hareketli.

Premier Lig'de transferler devam ederken, spekülasyonlar da sıcaklığını koruyor.

Wolverhampton'ın Portekizli orta sahası Ruben Neves ile Arsenal ve Manchester United'ın yakından ilgilendiği söyleniyor.

Ancak tecrübeli futbolcu, özgüvenli bir tavır takınarak dedikoduları pek umursamıyor.

Ne söylendi?

24 yaşındaki oyuncu, Wolves'ın Coventry'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından buradaki işine konsantre olduğunun altını çizdi.

"En üst düzeyde futbol oynamak istediğinizde hazır olmalısınız.

"Her sezon 30 gün tatil yapmaya hazır olmalısın, bu sorun değil. Bu benim işim ve çok çalışmam gerekiyor. Ailemle harika zaman geçirdim ve formda olmak için şimdi tamamen buraya odaklandım.

"Premier Lig'in başlangıcı ve lige uyum sağlamak. Asıl mesele bu.

"Yeni menajerin fikirlerini alıyoruz ve bence iyi gidiyoruz. Geliştirmemiz gereken çok şey var ama bence harika bir iş çıkarıyoruz.

"Hâlâ iki haftamız var. Antrenman yapmak ve gelişmek için iyi bir zaman.

"Hep birlikte çalışıyoruz. Bazı oyuncular milli takımlardan bir hafta önce geri döndüler ve sonuçları zaten sahada görebiliyorsunuz.

"Önümüzdeki iki haftada çok gelişeceğiz ve ana hedef, ilk maç için elimizden geldiğince gelişmek. Burası Premier Lig ve herkes her takımın zor olduğunu biliyor. Leicester maçı bizim için gerçekten iyi bir test olacak.

"Önemli olan, bu iki haftada tamamen yapmamız gereken şeye konsantre olmak ve sezonun ilk üç puanını almak için çok çalışmak."

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Porta'dan Wolves'a gelen Ruben Neves, 2017 yazından beri Kurtlar için mücadele ediyor.

Muhteşem golleri ile ün yapan Portekizli, Premier Lig'e yükselirken takıma yardımcı olmuştu.

Hâlâ sıçrama yapmak için büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanılan Neves, Wolves formasıyla 176 maça çıktı.

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