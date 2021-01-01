Old Trafford çevresinde yine olay var: Manchester United taraftarları, Liverpool otobüsünün önünü kesti!

Manchester United - Liverpool maçı öncesi Old Trafford çevresi bir kez daha karıştı.

İngiltere Premier Lig''de sular durulmuyor. Erteleme maçında karşı karşıya gelen Manchester United-Liverpool maçı öncesi stadyum dışındaki protestolar, yine olaylara dönüştü.

Manchester United taraftarları, maçın oynanmasını engellemek için Old Trafford'a gitmekte olan Liverpool takım otobüsünün önünü kesti. Taraftarlar aynı zamanda otobüsün lastiklerini patlattı.

Liverpool takımı, daha sonra yedek bir otobüse geçerek stadyuma zor şartlar altında ulaşmayı başardı.

Daha önce ne olmuştu?

Manchester United - Liverpool mücadelesinin normal şartlarda 2 Mayıs'ta oynanması gerekiyordu. Fakat o akşam stadyum dışında başlayan protestoler saha içine yansıdı. Sahaya giren taraftarlar meşaleler yakarak protestoları sürdürdü, hatta Sky Sports kameralarına da saldırdı.

Bu olayların ardından İngiltere Futbol Federasyonu, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Protestoların sebepleri neler?

Öfkeli Manchester United taraftarları, kulübün sahibi olan Glazer ailesine karşı uzun zamandır tepkiliydi. Fakat bardağı taşıran son damla Manchester United'ın, Avrupa Süper Lig kurucusu olan 12 takımdan biri olması oldu.

Bu hamleden sonra Manchester United taraftarları çılgına döndü stadyum etrafında şiddetli protestolara başladı. Taraftarların, Glazer ailesinin yönetimi bıraktığını açıklamasını bekliyor.

Ne söylenmişti?

2 Mayıs'ta oynanması gereken dev karşılaşma ertelendikten sonra Manchester United efsanesi Roy Keane, konuyla ilgili şu yorumu yapmıştı:

"Glazer ile ilgili yaşanan hâyâl kırıklıkları taraftarları bu noktaya getirdi. Bunun için onları suçlayamam. Bunu kulüplerini sevdikleri için yapıyorlar ve Avrupa Süper Ligi'ne tepki göstermekte haklılar.

"Kulübün sahipleri sadece daha fazla para kazanmayı düşünüyor. Bazen insanların bazı şeyleri anlaması için tepki göstermeniz gerekir.

Manchester United'ın sahipleri umarım bu tepkinin ne denli ciddi olduğunu anlamıştır çünkü bu tepkilerin kulüp satılana dek her geçen gün daha da artacağını düşünüyorum. Liverpool maçı öncesinde yaşananlar sadece başlangıçtı."

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