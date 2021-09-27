“Manchester United, Solskjaer’in yerine Conte’yi getirmeli”

Eski futbolcu, Solskjaer’in Manchester United’a seviye atlatacak isim olmadığını düşünüyor.

Yaz transfer döneminde Jadon Sancho, Raphael Varane ve Cristiano Ronaldo gibi isimleri kadrosuna katan Manchester United’ın Premier Lig’de şampiyonluğun önemli adaylarından biri olması bekleniyor.

Ancak bu transferlerden sonra Şampiyonlar Ligi’nde Young Boys’a, Carabao Cup’ta da West Ham’a mağlup olan Kırmızı Şeytanlar Premier Lig’in altıncı haftasında da Old Trafford’da Aston Villa’ya kaybetti.

Bu yenilgilerle birlikte Solskjaer, eleştiri oklarının hedefindeki isim haline geldi. Aston Villa’nın eski oyuncusu Gabby Agbonlahor da Norveçli teknik adamın yerine Antonio Conte ismini önerdi.

“Ole’nin doğru isim olduğunu düşünmüyorum”

talkSPORT’a konuşan Agbonlahor, Manchester United’ın teknik direktör ikilemini şöyle değerlendirdi:

“Solskjaer’in doğru isim olduğunu düşünmüyorum, eğer başta Conte olsaydı daha iyi olurdu.”

“Eğer Manchester United’da karar sahibi olsaydım, Chelsea’nin geçen sezon bir kulüp efsanesi olan Frank Lampard ile yolları ayırıp Thomas Tuchel’i getirmesi gibi bir atılım yapardım.”

“Manchester United şimdi Ole’yi teknik direktörlük görevinden almalı, ona yönetimde bir görev vermeli ve bu oyunculardan en iyi verimi alabilecek Conte’yi getirmeli.”

“Maç içi kararlarında bile sıkıntılar var. Maguire kenara gelmeden önce 10 dakika boyunca aksıyordu. Son 10 dakikada gole ihtiyacınız vardı ve bu sezon hiç süre almamış Cavani’yi oyuna aldınız”

“Elinizde West Ham maçını kurtaran Jesse Lingard ve 70 milyon pound’a transfer ettiğiniz Jadon Sancho var. Bence Ole’nin bazı kararları pek akıl alır değil.”

“Bence United, zor olan kararı almalı ve Solskjaer ile yollarını ayırarak boştaki Conte, Zidane gibi bu kadrodan maksimum verimi alabilecek bir ismi göreve getirmeli.”

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