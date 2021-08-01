Manchester United, Pogba’ya üç alternatif belirledi

Paul Pogba’nın sözleşme durumu belirsizliğini korurken Manchester United, Fransız orta sahanın yerini nasıl dolduracağını düşünmeye başladı.

Manchester United’la bir yıllık sözleşmesi kalan Fransız orta saha Paul Pogba’nın Premier Lig’deki geleceği belirsizliğini koruyor.

İngiliz ekibi Pogba’yı takımda tutmak isterken Fransız oyuncu ayrılık ihtimalini de düşünüyor.

Bunun üzerine yıldız ismi gelecek sene bedelsiz olarak kaptırmak istemeyen Manchester United, Pogba için bu transfer döneminde gelecek teklifleri de dinlemeye hazırlanıyor.

Manchester United, Pogba’nın yerini nasıl doldurmayı düşünüyor?

Manchester United, ESPN’in haberine göre Paris Saint-Germain’in ilgilendiği Pogba için üç alternatif belirledi.

İngiliz devi, yıldız oyuncunun transfer olması durumunda Rennes’in genç yeteneği Edouardo Camavinga, Wolves’un orta sahası Ruben Neves veya Atletico Madrid’den ayrılması beklenen Saul Niguez’i kadrosuna katmak istiyor.

Camavinga, genç yaşı nedeniyle öne çıkarken Neves ve Saul Niguez de son yıllardaki performanslarıyla United’ın radarında yer alıyor. Ayrıca üç ismin de bu transfer döneminde takımlarından ayrılabilecekleri belirtiliyor.

Pogba, yeni sözleşmeye imzayı atacak mı?

Fransız yıldız, Manchester United’ın yeni kontrat teklifine imza atmakta aceleci davranmak istemiyor. Pogba, sözleşmeye imza atma konusundaki nihai kararını transfer dönemi kapandıktan sonra verebilir.

Yetenekli orta saha oyuncusunun menajeri Mino Raiola da PSG’nin ciddi şekilde ilgilendiği Pogba’nın geçtiğimiz dönemde Manchester United’dan ayrılması gerektiğini belirtmişti.

Ayrıca Pogba, Sky Sports’un haberine göre Pogba, yeni kontratının kariyerindeki son büyük imza olacağının farkında.

Pogba, geçen sezon neler yapmıştı?

2020-21 Manchester United formasını tüm kulvarlarda 42 maçta terleten Paul Pogba, bu karşılaşmalarda yedi gol kaydederken iki de asist yapmıştı.

Euro 2020’de ise Fransa’nın oynadığı dört karşılaşmada da görev yapan Pogba, İsviçre karşısında unutulmayacak bir gole imza atmıştı.

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