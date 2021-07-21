Farklı Olimpiyat Oyunları'nda boy gösteren Messi ve Ronaldo'nun performanslarını derledik.

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından ikisi olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, kulüplerinde başarıdan başarıya koşmalarının yanı sıra milli takımlar düzeyinde de önemli işler yapmaya devam ediyor.

Ronaldo'nun 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasının üzerine Lionel Messi de kötü talihine bir son verdi ve Copa America 2021'den zaferle ayrıldı.

Bu iki efsane, kariyerlerinin önceki dönemlerinde Olimpiyat Oyunları'nda boy göstermişti.

Messi'nin 2008 yılında Pekin'de altın madalya kazanmasının yanı sıra 2004 Olimpiyat Oyunları'nda 19 yaşındaki Ronaldo da ülkesini temsil etmişti.

Ronaldo, 2004 Olimpiyatları'nda neler yaptı?

Atina’daki Olimpiyat Oyunları’nda ülkesini temsil eden Ronaldo, ülkesinin hayal kırıklığı yaşamasına engel olamamıştı. Portekiz; Irak, Costa Rica ve Fas’ın ardından grubunu son sırada tamamlamıştı.

Fas’ı 2-1 mağlup eden Portekiz, gruptaki tek galibiyetini de bu maçta almıştı. Ronaldo’nun tek golü de bu maçta gelmişti.

Portekiz'in 2004 Olimpiyat Oyunları'ndaki performansı

Oynadığı Maçlar Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Yediği Gol Sıralama 3 1 0 2 6 9 14

2004 Olimpiyat Oyunları'nda Portekiz kadrosunda hangi oyuncular vardı?

Portekiz'i Atina'da temsil eden oyuncular arasında Ronaldo'nun yanı sıra Süper Lig'den tanıdığımız Raul Meireles, Hugo Almeida ve Bruno Alves gibi isimler de göze çarpıyor.

Oyuncu Pozisyon Jose Moreira Kaleci Bruno Vale Kaleci Mario Sergio Savunma Bruno Alves Savunma Ricardo Costa Savunma Fernando Meira Savunma Nuno Frechaut Savunma Jose Bosingwa Savunma Joao Paulo Orta saha Raul Meireles Orta saha Hugo Viana Orta saha Carlos Martins Orta saha Jorge Ribeiro Orta saha Luis Boa Morte Forvet Hugo Almeida Forvet Luis Lourenco Forvet Danny Forvet Cristiano Ronaldo Forvet

Messi, 2008 Olimpiyatları'nda neler yaptı?

Arjantin'in Pekin'de altın madalyaya uzanan kadrosunun bir parçası olan Lionel Messi, 2008 yılında milli formayla ilk başarısını kazanmıştı.

Juan Roman Riquelme'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin, tek bir maçını bile kaybetmeyerek net bir zafere ulaşmıştı. Messi ise grup aşamasında Fildişi Sahilleri'ne ve çeyrek finalde de Hollanda'ya karşı olmak üzere iki gol kaydetmişti.

Arjantin'in 2008 Olimpiyat Oyunları'ndaki performansı

Oynadığı Maçlar Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Yediği Gol Sıralama 6 6 0 0 11 2 1

2008 Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin kadrosunda hangi oyuncular vardı?

Angel Di Maria, Sergio Agüero ve Lionel Messi gibi süperstarlara ek olarak kadroda Jose Sosa gibi tanıdık isimler de var.

Oyuncu Pozisyon Sergio Romero Kaleci Oscar Ustari Kaleci Nicolas Navarro Kaleci Ezequiel Garay Savunma Fabian Monzon Savunma Pablo Zabaleta Savunma Federico Fazio Savunma Nicolas Pareja Savunma Fernando Gago Orta saha Jose Sosa Orta saha Ever Banega Orta saha Juan Roman Riquelme Orta saha Angel Di Maria Orta saha Javier Mascherano Orta saha Ezequiel Lavezzi Forvet Lautaro Acosta Forvet Diego Buonanotte Forvet Sergio Aguero Forvet Lionel Messi Forvet

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