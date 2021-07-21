Olimpiyat Oyunları

Ronaldo ve Messi Olimpiyat Oyunları'nda neler yapmıştı?

Osman Can Erkut
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Getty Images
Farklı Olimpiyat Oyunları'nda boy gösteren Messi ve Ronaldo'nun performanslarını derledik.

Futbol tarihinin en büyük oyuncularından ikisi olarak gösterilen Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, kulüplerinde başarıdan başarıya koşmalarının yanı sıra milli takımlar düzeyinde de önemli işler yapmaya devam ediyor.

Ronaldo'nun 2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasının üzerine Lionel Messi de kötü talihine bir son verdi ve Copa America 2021'den zaferle ayrıldı.

Bu iki efsane, kariyerlerinin önceki dönemlerinde Olimpiyat Oyunları'nda boy göstermişti.

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Messi'nin 2008 yılında Pekin'de altın madalya kazanmasının yanı sıra 2004 Olimpiyat Oyunları'nda 19 yaşındaki Ronaldo da ülkesini temsil etmişti.

Ronaldo, 2004 Olimpiyatları'nda neler yaptı?

Atina’daki Olimpiyat Oyunları’nda ülkesini temsil eden Ronaldo, ülkesinin hayal kırıklığı yaşamasına engel olamamıştı. Portekiz; Irak, Costa Rica ve Fas’ın ardından grubunu son sırada tamamlamıştı.

Fas’ı 2-1 mağlup eden Portekiz, gruptaki tek galibiyetini de bu maçta almıştı. Ronaldo’nun tek golü de bu maçta gelmişti.

Cristiano Ronaldo vs Rusia 2004

Portekiz'in 2004 Olimpiyat Oyunları'ndaki performansı

Oynadığı Maçlar Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Yediği Gol Sıralama
3 1 0 2 6 9 14

2004 Olimpiyat Oyunları'nda Portekiz kadrosunda hangi oyuncular vardı?

Portekiz'i Atina'da temsil eden oyuncular arasında Ronaldo'nun yanı sıra Süper Lig'den tanıdığımız Raul Meireles, Hugo Almeida ve Bruno Alves gibi isimler de göze çarpıyor.

Oyuncu Pozisyon
Jose Moreira Kaleci
Bruno Vale Kaleci
Mario Sergio Savunma
Bruno Alves Savunma
Ricardo Costa Savunma
Fernando Meira Savunma
Nuno Frechaut Savunma
Jose Bosingwa Savunma
Joao Paulo Orta saha
Raul Meireles Orta saha
Hugo Viana Orta saha
Carlos Martins Orta saha
Jorge Ribeiro Orta saha
Luis Boa Morte Forvet
Hugo Almeida Forvet
Luis Lourenco Forvet
Danny Forvet
Cristiano Ronaldo Forvet

Messi, 2008 Olimpiyatları'nda neler yaptı?

Arjantin'in Pekin'de altın madalyaya uzanan kadrosunun bir parçası olan Lionel Messi, 2008 yılında milli formayla ilk başarısını kazanmıştı.

Juan Roman Riquelme'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin, tek bir maçını bile kaybetmeyerek net bir zafere ulaşmıştı. Messi ise grup aşamasında Fildişi Sahilleri'ne ve çeyrek finalde de Hollanda'ya karşı olmak üzere iki gol kaydetmişti.

Lionel Messi Beijing 2008 Olympics Games

Arjantin'in 2008 Olimpiyat Oyunları'ndaki performansı

Oynadığı Maçlar Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Attığı Gol Yediği Gol Sıralama
6 6 0 0 11 2 1

2008 Olimpiyat Oyunları'nda Arjantin kadrosunda hangi oyuncular vardı?

Angel Di Maria, Sergio Agüero ve Lionel Messi gibi süperstarlara ek olarak kadroda Jose Sosa gibi tanıdık isimler de var.

Oyuncu Pozisyon
Sergio Romero Kaleci
Oscar Ustari Kaleci
Nicolas Navarro Kaleci
Ezequiel Garay Savunma
Fabian Monzon Savunma
Pablo Zabaleta Savunma
Federico Fazio Savunma
Nicolas Pareja Savunma
Fernando Gago Orta saha
Jose Sosa Orta saha
Ever Banega Orta saha
Juan Roman Riquelme Orta saha
Angel Di Maria Orta saha
Javier Mascherano Orta saha
Ezequiel Lavezzi Forvet
Lautaro Acosta Forvet
Diego Buonanotte Forvet
Sergio Aguero Forvet
Lionel Messi Forvet

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