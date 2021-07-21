Inter’den ayrılan Conte, milli takım menajerliğine geri dönebilir.

Inter’i 11 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğuna ulaştıran Antonio Conte, kulübün maddi koşullar sebebiyle oyuncu satışı yapmak zorunda olduğunu açıklamasının ardından ayrılık kararı almıştı.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Tottenham da başarılı İtalyan teknik direktör ile görüşmüş, ancak Conte İngiliz ekibinin projesine ikna olmamıştı.

Euro 2016’da İtalya Milli Takımı’yla çeyrek final oynayan ve oynattığı oyunla iz bırakmayı başaran Conte, milli takım teknik direktörlüğüne geri dönebilir.

Neler yaşandı?

Euro 2020’ye son 16 turunda veda eden ve Frank de Boer ile yollarını ayıran Hollanda, İtalyan gazeteci Maurizio Pistocchi’nin haberine göre Antonio Conte’yi takımın başına getirmek istiyor.

Habere göre Hollanda Futbol Federasyonu, İtalyan teknik adamla bir görüşme gerçekleştirerek teklifini iletmek istiyor.

Ancak Antonio Conte, kariyerine bir kulüp takımında devam etmeye öncelik veriyor.

Ayrıca başarılı teknik adam, Inter’le yapılan anlaşma gereği 2021 - 22 sezonunda Serie A’dan herhangi bir takım çalıştıramayacak.

Conte’nin adı, Zidane’ın ayrılığının ardından bir dönem Real Madrid ile de anılmıştı.

Conte’nin kariyeri

2013 yılında Juventus’un başına geçen teknik adam, geçen sezon yine bizzat son verdiği Juventus’un dokuz yıllık şampiyonluk serisini başlatmıştı. Conte, Juventus’la 3 kez Serie A şampiyonluğu yaşadı.

2014 yılında ise İtalya Milli Takımı’nın başına geçen başarılı teknik adam, Euro 2016’da ülkesini çeyrek finale taşımıştı.

2016 yazında Chelsea’nin yolunu tutan Conte, ilk sezonunda Ada’ya damga vurmuş ve Londra ekibine unutulmayacak bir şampiyonluk kazandırmıştı.

2019 yılında ise Inter’in başına geçen İtalyan menajer, ilk sezonunda ligi ikinci sırada bitirmişti. Conte, geride bıraktığımız sezonda ise Inter’le mutlu sona ulaşmayı başarmıştı.

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