Arsenal, Mesut Özil’in yerini dolduruyor

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Arsenal, transfer listesinin en tepesine İngiliz oyuncuyu yazdı.

Geride bıraktığımız sezonu hayal kırıklığıyla bitiren Arsenal, 25 yılın ardından ilk kez Avrupa kupalarından uzak kalmıştı.

Mikel Arteta ile yola devam etme kararı alan Arsenal, yeni sezon planlamaları çerçevesinde kadrosunu güçlendirmek ve hedeflerini de büyütmek istiyor.

Mesut Özil’in ayrılmasının ardından Real Madrid’den Martin Odegaard’ı kiralayan İngiliz ekibi, Norveçli oyuncunun da kulübüne dönmesiyle yeni bir yaratıcı oyuncu arayışına başladı.

Neler yaşandı?

Daily Mail’in haberine göre Londra temsilcisi, Leicester forması giyen James Maddison’u transferdeki önceliği olarak belirledi.

İngiliz yıldızın transferi için 50 milyon pound’u gözden çıkaran Arsenal, Leicester’ın bu teklifi kabul etmemesi halinde Reiss Nelson veya Ainsley Maitland-Niles gibi isimlerden birini de takasta önermek istiyor.

Leicester’da Brendan Rodgers’ın bir kanat oyuncusu istediği biliniyor. Dolayısıyla Arsenal, Nelson’ı bu transferde bir koz olarak kullanmayı düşünüyor. Arteta döneminde yalnızca 22 kez forma şansı bulan 21 yaşındaki oyuncunun Londra temsilcisiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Arsenal, Maddison’ı kadrosuna katamadığı takdirde ise Renato Sanches’e yönelmek istiyor. Son iki sezonda Lille’den Nicolas Pepe ve Gabriel Magalhaes gibi isimleri transfer eden Arsenal’in Fransız ekibiyle iyi ilişkileri bulunuyor.

Maddison’ın kariyeri

2018 yılında Norwich’ten 25 milyon euro karşılığında transfer edilen Maddison, Premier Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Ancak geride bıraktığımız sezonda sakatlıklarla boğuşan ve kendi standartlarının altında performans gösteren başarılı oyuncu, Southgate tarafından İngiltere’nin Euro 2020 kadrosuna da dahil edilmemişti.

Ayrıca Leicester, geçen sene Maddison için bir Premier Lig ekibinden gelen 70 milyon pound’luk teklifi reddetmişti.

Ardından oyuncunun maaşına zam yapan Leicester, İngiliz yıldızla 2024 yılına kadar süren yeni bir sözleşme imzalamıştı.

Daha fazla okuma