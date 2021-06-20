İngiliz devi Manchester United, Juventus’un ilgilendiği Paul Pogba için istediği bonservis bedelini belirledi.

Il Corriere dello Sport’un haberine göre Manchester United, Paul Pogba için 80 milyon euro’luk bir bonservis belirledi. Fransız yıldızla eski kulübü Juventus’un ilgilendiği de belirtildi. Paul Pogba’nın kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor, dolayısıyla Juventus da daha düşük bir bedelle eski oyuncusunu transfer etmek istiyordu.

Premier Lig temsilcisinin belirlediği bu bedelle birlikte Pogba’nın Juventus’a olası transferi en azından şimdilik zora girmiş gibi görünüyor.

Pogba’nın adı uzun süredir eski takımı Juventus ile anılıyordu. Yeniden İtalyan devinin başına geçen Massimiliano Allegri’nin de eski öğrencisinin büyük bir hayranı olduğu biliniyordu. Ancak son gelişmelerden sonra, Juventus’un Pogba’yı transfer edebilmek için Cristiano Ronaldo’nun maddi yükünden kurtulması gerekiyor.

28 yaşındaki Pogba, 2012-2016 yılları arasında Juventus forması giymiş ve burada 4 Serie A Şampiyonluğu, 2 de İtalya Kupası zaferi yaşamıştı.

Cristiano Ronaldo’nun İtalyan temsilcisindeki geleceği de belirsizliğini korurken, Manchester United’ın Juventus ile Cristiano Ronaldo – Paul Pogba takası gerçekleştirebileceği de öne sürüldü.

Paul Pogba’nın geride bıraktığımız sezondaki performansı

Fransız yıldız, 2020-21 sezonunda Manchester United formasını tüm kulvarlarda 42 kez terletti. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan ve 9 da asist yapan Paul Pogba, Euro 2020’de de Fransız teknik adam Didier Deschamps’ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

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