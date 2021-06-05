Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik adam, transfer döneminde kadroya gerekli takviyeleri yapacaklarını açıkladı.

Premier Lig’de 2020/21 sezonunu Manchester City’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Manchester United, gelecek sezon zirveye yükselmenin planlarını yapıyor.

Takımdaki önemli isimleri kadroda tutmayı hedefleyen Ole Gunnar Solskjaer, yaz dönemi için transfer garantisi verdi.

Premier Lig’de şampiyonluğu şehrin diğer yakasına kaptıran Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi finalinde de Villarreal’e kaybederek sezonu hayal kırıklığıyla kapatmıştı.

Glazer ailesi kesenin ağzını açtı

Kulübün sahibi olan Glazer ailesi, taraftarlarla yapılan görüşmede transfer bütçesini arttırma sözü vermişti.

Norveç’te yayın yapan TV2’ye konuşan Solskjaer, Manchester City’yi tahtından indirebilmek için henüz yeterli seviyede olmadıklarını söyledi:

“Elbette transfer döneminde boş durmayacağız. Dünya 15-16 ay öncesine göre çok farklı bir yere dönüştü, ama bazı transfer hamleleri yapmamız gerekiyor.”

“Yerimizde sayamayız. Hep üzerine koymaya çalışmalıyız. Futbol dinamik bir oyun, sakatlık, hastalık gibi beklenmedik şeyler yaşanabilir ya da biri takımdan ayrılmak isteyebilir.”

“Her ihtimali göz önüne almak zorundayız. Asla arkama yaslanıp ‘işte istediğim takım bu’ demeyeceğim.”

Sancho ve Kane gündemde

Manchester United’ın gündeminde başı çeken isimlerden biri, Borussia Dortmund’un genç yıldızı Jadon Sancho. Savunma için Raphael Varane ve Pau Torres ihtimalleri konuşulurken, ileri uçta da takviye için arayış sürüyor.

Tottenham’da mutsuz olan Harry Kane’le ilgili söylentiler sürerken, Manchester United, Edinson Cavani ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ekim ayında PSG’den transfer edilen Uruguaylı golcü, Premier Lig’de çıktığı 26 maçta 10 kez fileleri havalandırmıştı. Avrupa Ligi’nde 5 maçta 6 gol atan Cavani, takımının finale yürümesinde önemli pay sahibiydi.

Solskjaer'in Cavani'den beklentisi büyük

Solskjaer, Cavani’nin gelecek sezon daha iyi bir performans sergileyeceğine inanıyor.

“Daha en iyi futbolunu izlemedik. Ekim’de buraya geldiğinde yedi aydır futbol oynamamıştı.”

“Forma girmek için zamana ihtiyacınız var. Bazı sakatlık sorunları yaşadı, gerçek seviyesine ancak son dönemde çıkabildi. İlerleyen yaşına rağmen bu sezon daha iyi oynayacağını düşünüyorum.”

Pogba takımda kalacak

Bir yandan kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Solskajer, takımın çekirdeğini bir arada tutmaya da kararlı.

Norveçli menajer, sözleşmesinin son yılına giren ve sık sık ayrılık dedikodularının öznesi olan Paul Pogba’yı elden çıkarmak istemiyor.

“En iyi oyuncuları burada görmek istiyoruz. Hedefimiz kupa kazanmak ise, en iyi oyunculara sahip olmalıyız.”

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