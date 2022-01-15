Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz hafta Wolves maçına kaptan olarak çıktı, ancak Ralf Rangnick'in Portekizli yıldıza kalıcı olarak Manchester United kaptanlığını vermek gibi bir planı yok.

Ronaldo, bu hafta bir röportaj verdi ve şu anki United takımının zihniyetini sorguladı. Çok sayıda genç oyuncunun, kendilerine verilen tavsiyeleri dikkate almamalarını önerdi.

Yıldız oyuncunun yorumlarının ardından, taraftarların bir bölümü kendisine kalıcı olarak kaptanlık görevinin verilmesini istedi. Ancak, United menajeri Rangnick bu fikri reddetti.

Ne söylendi?

Ronaldo, Premier Lig'de Wolves'a mağlup oldukları maçta sakat olan Harry Maguire'ın yerine United'ın kaptanlığını yaptı. Ancak, kalıcı olarak Maguire’den kaptanlığın alınması gibi bir plan yok.

Rangnick gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ronaldo, şu anda United'ın birinci kaptanı olamaz, çünkü Harry Maguire var ve o, oynadığı sürece kaptan olacak.

"Harry oynamıyorsa, başka birinin kaptan olması gerekecek. Bu, kimin oynadığına bağlı olarak maçtan maça değişebilir.”

Rangnick, Ronaldo'nun röportajından ne çıkardı?

Alman patrona, Ronaldo'nun takımın zihniyetinde bir değişiklik olması gerektiği fikrine katılıp katılmadığı soruldu.

Rangnick, "Bence bu her antrenmanda ve her maçta olmalı ve tabii ki oyun sırasındaki durumlardan sonra da bazı değişiklikler yapılabilir.

”İşler yolunda gitmezse, belirli bir şekilde davranmanız gerekir ve bu sadece Cristiano gibi tecrübeli futbolcular için geçerli değil.

“Aynı zamanda, bu durum genç oyuncularımızı da ilgilendiriyor. Onlara rol model olmamız lazım" dedi.

Seçkin bir zihniyetten yoksun olduklarına inanıyor mu?

Rangnick, "Bunun hakkında konuşmak için öncelikle Ronaldo'nun bahsettiği zihniyetin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekiyor.

"Dediğim gibi, şu ana kadar oyuncularımızdan birisi elinden geleni yapmazsa o zaman bir şeyler yaparım. Bundan emin olabilirsiniz.

“Şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmadım. Bazı futbolcularımız, maça çok iyi başlıyor fakat daha sonra devamını getiremiyor.

“Örneğin Marcus Rashford, Aston Villa'ya karşı ilk 20 dakika iyiydi, duygusal olarak da çok iyi seviyedeydi.

“Ancak, ilk yarım saatin ardından kötüye gitti ve ilk dakikalardaki enerjisini kaybetti.

“Bunun hakkında konuşmamız gerekiyor. Ben, düzenli olarak yardıma ihtiyaçları olup olmadığını soruyorum.

"Bu yüzden, kulübü umursamayan veya en yüksek seviyede performans göstermek istemeyen hiçbir oyuncu görmüyorum" diye ekledi.

Ronaldo bu hafta sonu forma giyebilecek mi?

Portekizli yıldız, pazartesi günü FA Cup'ta Aston Villa'ya karşı forma giyemedi, ancak bu hafta Premier Lig’de karşılaşacakları Villa maçında hazır olacak.

Pazartesi günkü maçı sakatlık nedeniyle kaçıran Maguire, Jadon Sancho ve Phil Jones'un da kadroda olması bekleniyor.

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