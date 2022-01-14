Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Luis Nani, İtalya Serie A ekibi Venezia'ya transfer oldu

Fenerbahçe’nin ve Manchester United'ın eski yıldızı Nani, İtalyan ekibi Venezia ile anlaştı.

35 yaşındaki oyuncu, son üç sezonu Orlando City formasıyla MLS'de geçirdi.

Portekizli yıldız, 77 maçta oynarken 28 gol atıp 23 asist yaptı.

2017-18 sezonunda Lazio forması giyen Nani, yeniden Serie A’da oynama fırsatı bulacak.

Nani'nin Venezia ile sözleşmesi nasıl?

Orlando City ile sözleşmesini yenilemeyeceğini açıklayan Nani, Venezia ile 2022-23 sezonu için sözleşme imzaladı.

Serie B'den çıktıktan sonra Venezia; şu anda Serie A'nın 17. Sırasında bulunuyor.

Venezia, küme düşme hattının bir puan ve bir sıra üzerinde yer alıyor.

Nani'nin şu ana kadarki kariyeri

Portekizli yıldız, 19 yaşında Manchester United'a transfer olmadan önce Portekiz'de Sporting CP'de oynadığı futbolla göz doldurdu.

Old Trafford'da yedi sezon geçiren Nani, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra dört Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak Kırmızı Şeytanların, başarılı bir dönem geçirmesine katkıda bulundu.

Nani, United’dan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Ardından sırasıyla Valencia, Lazio ve Sporting CP formasını giydi.

2019'da MLS’ye transfer olan kanat oyuncusu, iki kez yılın oyuncusu ödülünü almaya hak kazandı. Nani, başarılı performansıyla alkış aldı.

35 yaşındaki yıldız, Portekiz Milli Takımı’nda 112 maça çıktı.

Euro 2016’da Portekiz Milli Takımı’nın formasını giyen Nani, Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

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