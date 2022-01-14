YORUM | Öz kaynaklı Beşiktaş'ın bir umudu var

Beşiktaş, Önder Karaveli ile sözleşme imzaladı ve takımın yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.

İşte bu andan sonra, asıl zorlu görev Önder Karaveli için başladı. Siyah-Beyazlı takımın yeni menajeri olan Karaveli’nin, bundan sonra yaptıklarına değil; neleri yapamadığına bakılacaktı.

Karaveli, Gaziantep FK karşına çıktığında tüm bu beklentilerin ne kadar fazla olduğunun biraz daha farkındaydı. Yedek kulübesinde heyecanlı göründü.

Mücadelede, tempo çok düşük başladı ve Gaziantep temsilcisinin istediği şekilde oyun ilerledi. İlk yarının geneline baktığımızda, iki takım adına da umut veren bir oyun yoktu.

Ritimin düşük olduğu maçta, Gaziantep FK kendi yarı alanında bekledi ve rakip kalede çok fazla görünmedi.

Gaziantep FK dirençliydi

Beşiktaşlı futbolcular, maçın başında hemen bir gol bulup rahatlamak istediler ve bu nedenle sabırsız bir görüntü ortaya koydular. Fakat, karşılarında birçok eksiği olmasına rağmen dirençli bir rakip vardı. Gaziantep, maçın son anlarına kadar mücadelesini sürdürdü.

İki takım da bolca top kaybıyla oynadı. Özellikle Rıdvan ve Josef’in kayıpları göze çarptı. Rıdvan, en iyi günlerinden birisinde değildi, ancak yine de o bölgenin en güçlü ismi.

Siyah-Beyazlı ekibin Belçikalı yıldızı Batshuayi yine istekliydi. Çok koştu, fazlasıyla müdahale etti ve en sonunda golü buldu. Belçikalı yıldız, o kadar çok efor harcıyor ki son vuruşu yapacak gücü neredeyse kalmıyor. Ancak, kaleciden dönen topu tamamlarken zorlanmadı. Topu kendisi getirseydi, belki de vurmaya gücü kalmayacaktı.

Beşiktaş’ın 17 yaşındaki oyuncusu Emirhan, şüphesiz ki herkes tarafından farklı bir gözle izlendi. Ondan beklentiler çok büyük. O da bunun fakında olarak oynadı.

Emirhan, ilk yarı özelinde istediği topları alamadı. Maçın düşük temposu onun da ritmini etkiledi. Genç oyuncunun topla buluşma oranı yetersizdi. İkinci yarıda da dilediği topları bir türlü alamadı. Orta saha yine çok kalabalıktı. Bu da Emirhan için dezavantajdı.

Yeteneğini sağlayacak bir alan bulamadı. İlerleyen dönemde, şans bulmaya devam eden bir Emirhan; kalabalıklara aldırış etmeden becerisini gösterecektir.

Her iki takım da oyunun merkezini kalabalık tuttu. Bazı dakikalarda oyun tamamıyla orta alana sıkıştı, tam da o anlarda kanat oyuncuları devreye girebilse iki takım için de fark yaratılabilirdi.

İkinci yarının genelinde de oyundaki kalite eksikliği göze çarptı. Maçın skorunun değişmesi için ekstra bir ayağa ihtiyaç vardı.

Ghezzal, golde kilit rol oynadı

O isim de şüphesiz Ghezzal’dı. Kendisine en fazla ihtiyaç duyulan anda sahneye çıktı. Batshuayi’nin golündeki kilit isim Cezayirli yıldızdı.

Beşiktaş gol atamadıkça Gaziantep’in direnci de artıyordu ve işler, dakikalar ilerledikçe daha zora girebilirdi. Siyah-Beyazlı ekip golü tam zamanında buldu.

Aksi takdirde ani ataklarla rakip kaleye giden Beşiktaş, Gaziantep’e daha net pozisyonlar verebilirdi. Karaveli’nin takımı golü buldu, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Tempoyu çok yükseltmeden 3 puanı aldı.

Beşiktaş, en çok ihtiyaç duyduğu şeyi; galibiyeti hanesine yazdırdı. Bu skor, hem hocanın hem de futbolcuların üzerindeki baskıyı hafifletecektir.

Bu tip sıkışan maçlarda, devreye bire bir oynayan oyuncuların başarısı girer. Beşiktaş; yüksek temposuz maçta sıradanlaştı belki, ama yetenek farkıyla sahadan galip ayrıldı.

Öz kaynaktan 4 oyuncu ilk 11'de

Beşiktaş, 1999 yılından bu yana bir ilki gerçekleştirdi. Siyah-Beyazlı ekip, 8272 gün sonra bir Süper Lig maçında 4 altyapı oyuncusuyla sahada yer aldı.

En son 23 Mayıs 1999 yılındaki Sakaryaspor maçında; altyapısından yetişen Savaş Kaya, Aydın Tuna, Yasin Sülün ve Nihat Kahveci aynı anda forma şansı bulmuştu.

Siyah-Beyazlı ekip, sahasında ağırladığı Gaziantep FK maçında altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Necip Uysal olmak üzere 4 altyapı oyuncusuyla karşılaşmaya başladı.

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Beşiktaş, 1999 yılından beri ilk kez bir Süper Lig maçına 4 altyapı oyuncusuyla çıktı































