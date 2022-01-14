Arsenal'in Gabonlu golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, kalp rahatsızlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

Arsenal'in yıldız oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang'ın sağlık taramalarında, kalp rahatsızlığı olduğu saptandı.

Golcü oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından cuma günü Gabon'un Gana ile oynayacağı karşılaşma öncesinde milli takımının kadrosundan çıkarıldı.

Aubameyang’ın kontrolleri, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından yapıldı. Yapılan taramalar sonrasında, Gabon’un yıldızlarından Axel Meye ve Mario Lemina da aynı nedenden dolayı kadrodan çıkarıldı.

Gabonlu golcünün, Afrika Uluslar Kupası öncesinde Covid-19 testi pozitif çıkmıştı ve kısa bir aranın ardından cuma günü milli takımının antrenmanlarına katılmıştı.

Ne söylendi?

Gabon Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "CAF sağlık komisyonuna göre, Pierre-Emerick Aubameyang, Axel Meye ve Mario Lemina, Covid-19 hastalığını henüz yeni atlattığı için kadroda yer almasına izin verilmemiştir.

“Oyuncuların, kontrolleri devam edecek ve sağlık durumları izlenecek. CAF, futbolcuların sağlığı söz konusu olduğu için herhangi bir risk almak istemedi” denildi.

Büyük resim

Aubameyang, 2 Aralık'tan bu yana ilk kez bir maçta oynamayı umuyordu.

Golcü oyuncu, disiplinsiz davranışları nedeniyle Arsenal menajeri Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Golcü oyuncu, kendi takımında kadro dışı kalmasının ardından Covid-19 nedeniyle bu sefer de milli takımından ayrı kalacak.

Gabon, ilk maçında Komorlar’ı Hatayspor’un eski oyuncusu Aaron Boupendza'nın golüyle 1-0 yendi.

Daha fazlası için: