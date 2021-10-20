Merih Demiral'den tarihi bir gol!

Atalanta'nın Türk oyuncusu Merih Demiral, Manchester United'a attığı golle tarihe geçti. Ömer Toprağın ardından bunu başaran ikinci Türk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile Manchester United Old Trafford Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da maça hızlı başlayan Atalanta, maçın 15. dakikasında Pasalic'in golüyle Manchester United deplasmanında 1-0 öne geçti. 28. dakikada ise Koopmeiners'in kullandığı köşe vuruşunda Merih Demiral'ın kafa vuruşu ile İtalyan temsilcisi mücadelede 2-0 öne geçti.

Merih Demiral'ın tarihe geçtiği an

Opta'nın verilerine göre Merih Demiral, Şampiyonlar Ligi maçında yabancı bir takımın formasıyla Old Trafford'da Manchester United'a gol atmayı başaran ikinci Türk futbolcu oldu. Daha önceden Ömer Toprak, Bayern Leverkusen forması giyerken Old Trafford'da Manchester United'a gol atmayı başarak ilk Türk futbolcu olmuştu.

İlk yarıdaki performansıyla Manchester United'ın hücum oyuncularına şans vermeyen Merih, etkili defansif müdahaleleriyle dikkatleri üzerine çekti.

2 - Merih Demiral (Atalanta), Ömer Toprak’ın (Bayer Leverkusen) ardından Şampiyonlar Ligi tarihinde yabancı bir takımın formasıyla Manchester United’a Old Trafford’da gol atan ikinci Türk oldu. 🇹🇷. pic.twitter.com/xb1Q2fgFwq — OptaCan (@OptaCan) October 20, 2021

A Milli Takımı'nın formasını da giyen Merih Demiral, Manchester United mücadelesinde sakatlanarak ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Lovato'ya bırakmak zorunda kaldı.

Merih oyundan çıktı, Atalanta için her şey değişti

Merih Demiral'ın ikinci yarıya devam edememesiyle Atalanta savunması çok zor anlar yaşadı. İlk yarıyı kırmızı Şeytanlar karşısında 2-0 önde tamamlayan İtalyan temsilcisi, 53. dakikada Rashford'un golüne engel olamadı ve Manchester United mücadelede farkı 1'e indirdi.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran Kırmızı Şeytanlarda, son Premier Lig maçının tartışılan adamı Harry Maguire sahneye çıktı. Cavani'nin pasını asiste çeviren İngiliz defans oyuncusu, Atalanta karşısında eşitlik sayısını kaydetti.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise sahneye Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo çıktı. İngiliz sol bek oyuncusu Luke Shaw'ın ortasında topa iyi yükselen Ronaldo, Manchester United'ın galibiyet golünü kaydetti.

Manchester United, Old Trafford'da 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 üstünlükle ayrılmayı başararak tarihi geri dönüşlerden birisini gerçekleştirdi. Kırmızı Şeytanlar, aldıkları bu galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi F Grubu'nun zirvesine yerleşti.

Daha fazlası için:

YORUM | Bir futbol maçından ziyade iki kültürün çatışması gibiydi

Karim Benzema - Valbuena davası: "Videoyu sadece Benzema'ya değil herkese ilettim"

Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus Attila Szalai'yi istiyor