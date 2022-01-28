Cristiano Ronaldo, Dubai Expo 2020'de Globe Soccer tarafından “Tüm Zamanların En Golcü Futbolcusu” ödülünü kazanırken takım arkadaşlarının kalitesine de değindi.

Portekizli yıldız; Sporting Lizbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus ve Portekiz Milli Takımı’nda oynadığı maçlarda şu ana kadar toplam 801 gol attı.

Manchester United’ın süperstarı, Old Trafford'a dönüşünden sonra Dubai'deki Al Wasl Plaza'da tatil yaparken ödülünü aldı.

36 yaşındaki oyuncu, törende kendisini görmek için akın akın gelen yüzlerce taraftar tarafından karşılandı.

Portekizli futbolcu, kendisinden bir şeyler öğrenmek isteyen her futbolcuya yardım edebileceğini söylerken futbolcuların öğrenmeye açık olması gerektiğini vurguluyor.

Ne söylendi?

Manchester United’da oynayan futbolcuların gelişmesi gerektiğini belirten Ronaldo, bu konuda tavsiye vermeyi de ihmal etmedi:

“Futbolculara öğüt verdiğimde, yapılması gereken şeyleri günlük hayatlarına uyarlamalarını istiyorum.

“Dediklerimi yapıp yapmamaları kesinlikle onların bileceği bir şey. Benim söylediklerimi yapmasalar bile takımımdaki her futbolcunun daha iyi olması için elinden geleni yapması lazım.

“United’daki futbolcular, kendi seviyelerini yükseltmenin bir yolunu bulmalı.

“Kendisini geliştirmek isteyen futbolcularla gün boyu konuşabilirim ancak, bir şeyler yapmak istemeyenin gelişmesi imkansız.

“Gençken tecrübeli oyuncular bana tavsiye verdiğinde gelişmem gerektiğinin farkındaydım ve onları dinlerdim.”

Sevgilisinin doğum gününü ilginç bir şekilde kutladı

Ronaldo ayrıca, sevgilisine “doğum günün kutlu olsun” mesajını Dubai’de bir kuleye kız arkadaşının silüetini yansıtarak kutladı ve bu kutlama için binlerce sterlini gözden çıkardı.

Bir kuleye Ronaldo’nun sevgilisinin görüntüsü yansıtıldı ve üzerinde “Mutlu Yıllar Geo' yazıldı.

Ronaldo'nun sevgilisi, görüntüleri instagramda paylaştı:

“Bu heyecan verici gün böyle bitiyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Teşekkürler, teşekkürler ve teşekkürler. Beni her gün daha fazla mutlu edemezsin.”

Şu anda sakatlığı bulunan Ronaldo, yurt dışındaki zamanını dinlenmek ve iyileşmek için geçiriyor.

Portekizli forvet, sakatlığı nedeniyle Manchester United'ın Aston Villa ile oynadığı maç öncesinde antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

36 yaşındaki oyuncunun sakatlığı, United’ın sağlık ekibi tarafından kontrol edilmiş ve Portekizli yıldız dinlenmesi için evine gönderilmişti.

Daha fazlası için: