Juventus, neden 75 milyon euro ödeyerek Dusan Vlahovic'i transfer etti?

Dusan Vlahovic, Fiorentina'dan Juventus'a 75 milyon euro karşılığında transfer oldu. Sırp forvet Premier Lig’de oynamaktan vazgeçip Serie A’yı tercih etti.

22 yaşındaki oyuncunun, Floransa'daki sözleşmesini uzatmayacağı netleştiğinde İngiltere'ye transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyordu, çünkü onunla çok ciddi bir şekilde ilgilenen kulüpler vardı.

Bu takımlardan bazıları; Arsenal, Tottenham ve Manchester City gibi dünyanın en büyük takımları arasında bulunan dev kulüplerdi.

Ancak, Vlahovic yarışını İtalyan ekibi Juventus kazandı ve Sırp futbolcuyla sözleşme imzalamayı başardı.

Juventus, Vlahovic'i neden kadrosuna kattı?

Sırp oyuncu, son 18 ayda değerini o kadar hızlı bir şekilde yükseltti ki Avrupa’nın en önemli kulüplerini peşinden koşturmayı başardı.

Transfer döneminin en gözde oyuncusu olan Vlahovic, kale önündeki bitiricilik özelliği göz önüne alındığında neden paylaşılamaz olduğunu kanıtladı.

22 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Fiorentina formasıyla tüm müsabakalarda 21 gol kaydetti ve şu anki sezonda şimdiden gol sayısını 20’ye çıkardı.

Vlahovic; Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski, Karim Benzema ve Mohamed Salah gibi ünlü futbolcularla Altın Ayakkabı yarışında heyecanlı bir kovalamacaya girdi.

Juventus, golcü oyuncuyu kadrosuna kattığında şüphesiz ki Serie A’daki etkin performansını göstermesini ve hatta kendi seviyesinin üstüne çıkmasını bekleyecek.

Sırp futbolcu, 75 milyon euro'luk değeriyle 2022 yılının en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Cristiano Ronaldo'nun 2021 yazında Manchester United'a dönmesinin ardından Juventus; Vlahovic’i alarak Portekizli yıldızın fiziksel özelliklerine sahip birini takıma katmayı başardı.

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