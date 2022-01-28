Cristiano Ronaldo'nun futbol sahası dışındaki hayatı 2015 yılında bir belgesel filmin konusuydu ve şimdi sevgilisi Georgina Rodriguez'in kendisine ait bir Netflix belgeseli olacak.

2022 serisi 'I Am Georgina', hem Ronaldo hayranlarının hem de moda dünyasıyla ilgilenen ve ünlülerin hayatlarıyla etkilenenlerin ilgisini çekecek.

GOAL, bu belgeselin nasıl izleneceği ve ne hakkında olduğuna dair yeni yapımla ilgili bilmeniz gereken her şeyi ayağınıza getiriyor.

'I Am Georgina' ne hakkında?

Cristiano Ronaldo'nun uzun süredir sevgilisi olan Georgina Rodriguez hakkında altı bölümlük bir belgeseldir.

Netflix, belgeseli anlatan tanıtım yazısında izleyicileri Anne, etkileyici kadın, iş kadını ve Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi olan Georgina Rodriguez’in günlük yaşamına çağırırken bu duygusal kadına dair derinlemesine bir portre çiziyor.

Belgesel dizisindeki bölümler, Georgina’nın Ronaldo ile nasıl tanıştığına, Cannes Film Festivali'nde giyecek elbise arayışına ve Euro 2020'de Portekiz'i izlemek için Budapeşte'ye yaptığı geziye dair yansımaları sunuyor.

Aileyle geçirilen zaman, doğum günü partileri ve memleketine duygusal bir dönüş de bölüm listesinde yer alıyor.

'I Am Georgina' ne zaman vizyona giriyor?

27 Ocak 2022'de vizyona giren belgesel, şu anda izlemek isteyenlerin ulaşabileceği bir şekilde Netflix’te bulunuyor.

Yalnızca Netflix'te izlenebilen belgesel için merak edenlerin abone olması gerekiyor.

Netflix'e kaydolma hakkındaki bilgileri resmi web sitesinden bulabilirsiniz.

"Benim adım Georgina Rodriguez. 27 yaşındayım. Beş yıl önce hayatım değişti” şeklinde başlayan belgesel, ilgi çekici bir içeriğe sahip.

Georgina’nın belgeseli; Ronaldo ve çocuklarıyla olduğu sahneleri içerirken ünlü modelin arkadaşları ve meslektaşları ile yüz yüze yaptığı röportajları izleyiciye aktarıyor.

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