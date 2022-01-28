Trabzonspor, Gervinho'nun bu sezonki sözleşmesinin karşılıklı olarak feshetti. Bordo-Mavili ekip, daha sonra Fildişi Sahilli oyunucusuyla 2023 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Trabzonspor’un kadrosuna katılan Gervinho, etkili oyunuyla taraftarın beğenisini kazanmıştı.

Abdullah Avcı’nın güvendiği isimlerden birisi olan Fildişili futbolcu, sakatlanana kadarki süreçte takımın en etkili isimlerinden birisi konumundaydı.

Bordo-Mavili kulüp, tecrübeli oyuncusunun sakatlığı nedeniyle sözleşmesini sonlandırıp bu sezon sonunda başlayacak olan yeni bir anlaşma yaptı.

Ne söylendi?

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Kouassi Gervais Yao (Gervinho) arasındaki, 1 Temmuz 2021 başlangıç, 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılmak sureti ile sonlandırılmıştır.

“Oyuncumuzla şirketimiz arasında 1 Temmuz 2022 başlangıç 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli yeni bir anlaşma yapılmıştır.

“Yapılan yeni anlaşma ile oyuncumuzun eski sözleşmesindeki hakları korunmuştur.”

Gervinho’nun Trabzonspor performansı

Fildişili oyuncu, Bordo-Mavili ekiple 6 defa ilk 11 olmak üzere toplamda 9 mücadeleye çıktı. Gervinho, süre bulduğu dakikalar içerisinde 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Özellikle zorlu Göztepe maçında attığı golle dikkat çeken 34 yaşındaki futbolcu, takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

Trabzonspor’un, evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında ise yaşadığı sakatlık sebebiyle sahadan sedyeyle ayrılmak zorunda kaldı.

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