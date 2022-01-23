Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo: "Bizim yolumuz engebeli ve engellerle dolu"

Manchester United, evinde ağırladığı West Ham United’ı Marcus Rashford’un son saniyelerde attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı Şeytanların yıldızı Cristiano Ronaldo, taraftara mesaj gönderdi.

Portekizli yıldız, alınan zaferin ardından ligin uzun olduğunu ve hedefe bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.

Premier Lig yolunun engellerle dolu olduğunun altını çizen Ronaldo, taraftarlarını mutlu etmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ne söylendi?

Cristiano Ronaldo, sosyal medyada paylaştığı gönderide şu şekilde açıklama yaptı:

“Premier Lig’de milli araya girmeden önce bir galibiyet daha aldık. Hedeflerimize doğru bir adam daha attık.

“Youmuz engebeli ve engellerle dolu ama biz yan yana duruyoruz ve taraftarlarımızı gururlandırmak için çok çalışıyoruz.”

Portekizli süperstar, 90 dakika forma giydiği mücadelede bazı pozisyonları değerlendiremeyince hayal kırıklığına uğradı.

Oyunun başlarında, bir serbest vuruşu barajdan dönen Ronaldo, istekli görüntüsüyle dikkat çekti.

Devre arasından hemen önce Greenwood, Ronaldo uygun durumdayken topu ona aktaramadığında Portekizli yıldız tepki gösterdi.

Son haftalarda formsuz ve isteksiz görüntüsünden uzak olan Rashford, son iki maçta attığı iki golle takımına West Ham karşısında galibiyeti getiren golü attı.

Rashford ise BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu kazanma hissini kullanmalıyız. Top bizdeyken biraz daha iyi olabilirdik ama ihtiyacımız olan golü atmayı başardık.

“Şimdi bu galibiyeti motivasyon olarak kullanabiliriz.

“İki takım da son derece iyi mücadele etti, ancak kazanan biz olduk. Şimdi dördüncü sıradayız, bazı takımların oynayacağı maçları var. Bu pozisyonda olmak güzel.

“Önemli olan galibiyetlerdir, art arda galibiyetler aldığınızda, gerçekten ilerlemeye başlıyorsunuz. Bu durum herkese güven veriyor” dedi.

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