Karim Benzema, Lionel Messi'nin Fransa'da başarılı olmasını destekliyor. Lionel Messi'yi eleştirenlere yanıtı ise "futbol hakkında hiçbir şeyden anlamıyorlar" oldu.

Messi, yaz aylarında Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından PSG'ye ücretsiz transfer oldu ve kariyerinin ilk 20 yılını Camp Nou'da geçirdikten sonra yeni bir mücadeleye girişti.

Barça'ya 35 kupa kazandıran, sayısız gol ve asist rekoru kıran 34 yaşındaki oyuncu, 2021-22 sezonunun ilk yarısında PSG'deki en iyi seviyesine ulaşamadı ancak Benzema'nın başaracağından hiç şüphesi yok. Sonunda tanıdık olmayan çevreye uyum sağlayacaktır diyor.

Benzema, Barça'dayken Messi'ye karşı birçok unutulmaz El Clasico mücadelesinin tadını çıkardı. İkili; önümüzdeki ay Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Madrid, PSG ile karşılaştığında rekabetlerini yenileyecek.

Benzema ne söyledi?

Benzema, Telefoot'a Messi'nin formu hakkındaki soruya, "Messi nasıl başarılı olamayacak?" dedi.

"Bu sadece bir adaptasyon zamanı, çünkü fazla gol atmadı.

"Bakın sahada ne yapıyor. Zaten bir oyuncuyu böyle eleştiremezsiniz, Messi'yi eleştiren biri futboldan hiçbir şey anlamıyordur."

Messi bugüne kadar PSG formasıyla çıktığı 16 maçta 6 gol 5 asistle oynadı.

Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde beş grup aşamasında beş gol atarak hala bir güç olmaya devam ediyor, ancak Ligue 1'de yalnızca bir golü var.

Messi'nin PSG kariyeri

Sakatlıklar da Messi'yi engellemede rol oynadı ve pozitif bir Covid-19 testi nedeniyle PSG için yeni yılın başlangıcını kaçırdı.

Messi, Mauricio Pochettino'nun Pazar günü Reims ile yapacağı karşılaşma için kadrosunda yer aldı, ancak PSG patronu yıldız forvetin durumu hakkında bir basın toplantısında şunları söyledi: "Takımla bir hafta boyunca iyi antrenman yaptı ve aramıza döndüğü için mutluyum."

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