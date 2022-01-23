Pep Guardiola'nın sıradaki adresi Hollanda mı olacak?

Hollanda Futbol Federasyonu, Pep Guardiola'yı Manchester City'den ayrılmaya karar verdiğinde milli takımın başına geçirmek istiyor.

Guardiola daha önce verdiği demeçlerde Etihad'daki görev süresini tamamladıktan sonra milli takım çalıştırmak istediğini söylemişti.

51 yaşındaki Guardiola'nın Manchester City ile olan sözleşmesi 2023 yazında sona eriyor. İspanyol çalıştırıcının bu tarihte City'ye veda edip yeni bir projeye yelken açması olası.

Hollanda'nın Guardiola planı

Guardiola'nın City defterini kapattıktan sonra bir süre inzivaya çekilip dinlenmesi de ihtimaller arasında.

Ancak Mirror'un haberine göre; Hollanda milli takımı, Guardiola'nın kapısını tecrübeli teknik adamı ikna edebilecek bir planla çalacak.

Hollandalı yetkililer Guardiola ile daha önce de temasa geçmişti. Ancak Manchester City'deki misyonunu henüz tamamlamadığını düşünen Pep, 2020 yılında takımıyla sözleşme uzatmayı tercih etmişti.

Manchester City ile üç Premier Lig şampiyonluğu yaşayan, bu sezon dördüncüsüne de yakın gözüken Guardiola'nın asıl hedefi Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak.

Guardiola, hem Bayern Münih'de, hem de Manchester City'de başarı dolu yıllar geçirse de, Barcelona'nın başındayken iki kez kazandığı Devler Ligi'nde mutlu sona ulaşamadı.

City'nin bu sezon ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde alacağı sonuç, Hollanda'nın Guardiola'yı takımın başına getirme şansını doğrudan etkileyecek.

Menajeri Hollandalı şirketle çalışıyor

Guardiola'nın menajerliğini yapan ağabeyi Pere, kısa süre önce Hollanda'nın önce gelen menajerlik şirketlerinden SEG ile anlaşmıştı.

Milli takım çalıştırma hayalini saklamayan Guardiola için, mentörü Johan Cruyff'un ülkesi ve total futbolun beşiği Hollanda'dan daha iyi bir adres bulmak kolay değil.

Guardiola'nın Barcelona altyapısında forma giydiği dönemde Katalan ekibini çalıştıran Cruyff, kariyerinin başındaki Pep'in yoluna ışık tutan isim olmuştu. Guardiola, Cruyff'un hayatına olan etkisini şu sözlerle özetliyor: "Cruyff'u tanımadan önce futbol hakkında hiçbir şey bilmiyordum."

Van Gaal ayrılacak

Başarısız geçen Avrupa Şampiyonası'nın ardından Frank de Boer'la yollarını ayıran Hollanda milli takımı, göreve Louis van Gaal'i getirmişti.

Emeklilikten dönen 70 yaşındaki teknik adam, Hollanda'yı Dünya Kupası'na taşımayı başardı. Ancak sağlık sorunları da yaşayan Van Gaal'in Katar'daki turnuvanın ardından görevi bırakması bekleniyor.

Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Guardiola'nın City ile olan sözleşmesi ise kupa tamamlandıktan altı ay sonra sona erecek.

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