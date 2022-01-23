İspanyol menajer Pep Guardiola, geleceği hakkında konuştu: “Manchester City’ye ihanet etmem”

Guardiola'nın City ile sözleşmesi 2022-23 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Ancak 51 yaşındaki menajer, Etihad Stadyumu'ndan ayrılırsa nereye gideceğini düşünmediğini iddia ediyor.

Guardiola, "Bana her şeyi verdiler, bu yüzden onlara ihanet edemem ya da onlara yanlış bir şey yapamam. Bu benim açımdan hiç hoş olmaz" dedi.

"Birlikte buraya gelmek ve sözleşmeyi iki kez uzatmak için kararlar aldık. Şimdi de aynı olacak. Bu onların benim hakkımda nasıl hissettiklerine ve kulüpte kendimi nasıl hissettiğime bağlı."

"Hala kontratım varken gelecek hakkında fazla düşünecek bir adam değilim.

"Geleceğim hakkında çok, çok uzakları düşünecek kadar iyi değilim çünkü geleceğim her zaman sonuçlara bağlıdır. Herhangi bir saniye için endişelenmiyorum."

"Manchester City'de rahatım"

Mevcut konumunda kendini "korunmuş" ve "rahat" hissettiğini söyleyen Guardiola, İngiltere'de altı yıl içinde dördüncü Premier Lig şampiyonluğunu kazanmayı hedeflerken, City'yi dört Carabao Kupası ve FA Kupası'na da götürdü.

Premier Lig'in zirvesinde Liverpool'a karşı 12 puanlık bir fark açan eski Barcelona ve Bayern Münih patronu, 2011'de Barça ile kazandığı zaferden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalayamadı. Son olarak Chelsea'ye fianlde yenildi.

Menajer olarak ne kadar devam etmeyi planladığı sorulduğunda, "Bilmiyorum - kendimi iyi ve rahat hissediyorum" dedi.

"Enerjik olmadığımda ve kendimi biraz bitkin veya yorgun hissettiğimde, bırakacağımdan oldukça eminim. Ancak şu anda kendimi iyi hissediyorum."

Guardiola, Southampton karşılaşması öncesi basın toplantısında konuştu. Katalan menajer, oyuncuları geliştirme arzusunun ve ekibinin genel performans seviyelerinin kendisini yönetimde motive eden şey olduğunu açıkladı.

"Yine de daha iyi oynayabiliriz, yine de bazı oyuncular gelişebilir ve sevmediğim bazı şeyler var" dedi.

"Bu, kaybettiğimizde tüm menajerlerin ve oyuncuların sahip olduğu duyguya sahip olmama ve maçları kazandığımızda zevk alma arzusudur."

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