Manchester United'ın yeni patronu Erik ten Hag Ronaldo'nun geleceğine karar verdi

Premier Lig'de beklentilerin uzağında kalan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Manchester United'dan ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun takımda kalacağına dair iddialar her geçen gün artarken, İngiliz devinin yeni menajeri Erik ten Hag da Portekizli efsanenin kalmasını istediği söyledi.

Bu hafta içinde Ajax'tan ayrılarak Manchester'a adım atacak olan Hollandalı teknik direktör, Ronaldo'yu kadroda görmek istemediği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlarken, yıldız oyuncuya duyduğu saygıyı da dile getirdi.

Ronaldo'nun büyük bir futbol figürü olduğunun altını çizen Ten Hag, yıldız oyuncudan faydalanacağının sinyalini verdi.

Ne söylendi?

"Ronaldo dev bir isim. Kazandığı onca kupaya rağmen hala çok hırslı ve tabii ki ondan faydalanmak istiyorum. Manchester United için çok önemli bir isim ve hala üst düzey istatistiklere sahip olabilir"

Kariyeri boyunca hiç Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmayan Ronaldo'nun, United'ın gelecek sezon Devler Ligi'nde yer almayacak olması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği öne sürülse de 37 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Erik ten Hag dönemini sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.

Yaz transfer döneminde Juventus'tan Manchester United'a 15 milyon euro karşılığında transfer olan Ronaldo, Premier Lig'de çıktığı 30 karşılaşmada 18 gol atarken, üç de asist yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 6 gol atan Ronaldo, buna rağmen takımının Atletico Madrid'e elenmesinin önüne geçememiş ve sezonu kupasız tamamlamıştı.

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