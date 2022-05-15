PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Kylian Mbappe, takımının şampiyonlukla noktaladığı sezonda Ligue 1'in En İyi Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödül töreninde konuşan genç yıldız geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, yeni sezonda oynayacağı takıma dair kararını çok büyük oranda netleştirdiğini duyurdu.

Ne söylendi?

"Bence artık daha fazla sorumluluk alma amanım geldi. Belki Paris'te kalarak mutlu olurum ama belki başka bir yerde, yeni bir projeyle de mutlu olabilirim.

"Üç kez üst üste Ligue 1'de yılın oyuncusu seçilmek büyük bir onur ve bu galada olmak her zaman büyük bir zevk. Burada olmamı sağlayan takım arkadaşlarım, teknik direktörümüz ve arka plandaki PSG çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.

"Bu sezon takdiri ve desteği her zamankinden daha fazla hissettim. Şimdi hiçbir başarıyla yetinmeden, hikayeme devam etme zamanı. Yeni sezonda oynayacağım takıma ilişkin kararımı çok kısa bir süre içerisinde açıklayacağım. Her şey neredeyse sonlanmak üzere kararımı büyük oranda verdim."

28 Mayıs'tan önce açıklayacak

Mbappe bu açıklamanın ardından Fransız televizyonlarına verdiği demeçte kararını 28 Mayıs'tan önce duyuracağını söyledi. Böylece yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için astronomik bedelleri gözden çıkardığı bilinen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Liverpool ile oynayacağı finali Mbappe'nin kararını öğrendikten sonra oynayacak.

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