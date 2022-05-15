Serie A'da sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen sezon içerisinde yükselen form grafiğiyle Şampiyonlar Ligi vizesini alan Juventus, Manchester United'daki kontratının son günlerine giren eski oyuncusu Paul Pogba ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.

Massimiliano Allegri'nin yeniden takımda görmek istediği Fransız oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor.

Pogba'nın menajerliğini yapan ünlü futbol adamı Mino Raiola'nın geçtiğimiz günlerdeki ölümünün ardından menajerlik şirketindeki tüm yetkileri üzerine alan avukat Rafaela Pimenta ile Torino'da bir araya gelecek olan Juventus yönetiminin, oyuncuya yıllık 7-8 milyon arasında değişen bir maaşla üç senelik kontrat teklifinde bulunması bekleniyor.

PSG ile rekabet

Juventus'un bu teklifi yılda net 11 milyon euro ve dört senelik kontrat isteyen Pogba'nın taleplerinden uzak görünse de yapılacak görüşmede tarafların karşılıklı fedakarlar yapabileceği tahmin ediliyor. Juventus'un oyuncuyu kadroya katmak için Fransız ekibi PSG ile rekabet etmesi beklenirken, Pogba'nın tekrar Juventus forması giymeyi istemesi İtalyan ekibinin en önemli kozu olarak gösteriliyor.

2012'de Manchester United'dan bedelsiz olarak transfer olduğu Juventus'ta oldukça başarılı dört sezon geçiren 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu dört sezonun tamamında Serie A şampiyonluğu yaşarken, takımıyla bir kez Şampiyonlar Ligi finali oynamış ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

Pogba Juventus'tan Manchester United'a 2016 yazında 105 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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