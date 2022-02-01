Manchester United’ın 20 yaşındaki futbolcusu Mason Greenwood, pazar günü ortaya çıkan taciz ve şiddet suçlamalarının ardından polis tarafından göz altına alındı ve geceyi nezarethanede geçirdi.

Takımdaki yıldız oyuncular ise oyuncuyu sosyal medyadan takip etmeyi bırakarak olaya tepki gösterdi.

Premier Lig kulübü United başlangıçta, “herhangi bir tür şiddeti tasvip etmediğini” açıkladı ve daha sonra bir polis soruşturması başladığında genç oyuncusunu kadro dışı bıraktı.

Ne söylendi?

United kulüp sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mason Greenwood, bir sonraki duyuruya kadar antrenmanlara veya maçlara dönmeyecek" dedi.

Bu açıklama üzerine United’ın yıldızları, Greenwood’u sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, David de Gea ve Paul Pogba, şok edici görüntülerin yayımlanmasından sonra Greenwood’u sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

Edinson Cavani, Alex Telles ve Scott McTominay da Greenwood ile sosyal medyadaki ilişkilerini kesti.

Ancak Marcus Rashford, Luke Shaw ve kaptan Harry Maguire, kulübün resmi Instagram hesabı gibi forvet oyuncusunu takip etmeye devam ediyor.

United kulübünün resmi Instagram ve twitter sayfaları hala Greenwood’u takip ediyor, ancak 20 yaşındaki oyuncu bir sonraki duyuruya kadar antrenmanlara ve maçlara çıkamayacak.

Manchester United, iddiaların internete düşmesinin ardından İngiliz yıldızın süresiz olarak dışı bırakıldığını açıklamak zorunda kaldı.

Mason Greenwood’un kariyeri

Greenwood, United'a altı yaşında katıldı ve altyapıdan A takım seviyesine kadar yükseldi.

2019’da, 17 yaşındayken United’ın en yüksek seviyesinde oynamaya başladı ve takımı adına 129 maça çıktı.

Greenwood ayrıca, 2020 yılında İngiltere Milli Takımı’nın formasını ilk kez giydi.

Daha fazlası için:

Farioli'den Fatih Terim açıklaması: O sevgiyi hissettim

Franck Ribery, kariyerini noktalıyor

Eriksen, Premier Lig'e geri döndü