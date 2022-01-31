Francesco Farioli, Fatih Terim anısını anlattı: "O sevgiyi hissettim"

Tivibu Spor'un yayınına konuk olan Alanyaspor teknik direktörü Francesco Farioli, ilk olarak adının Galatasaray'la anıldığı dönemde çıkan söylentilerle ilgili konuştu.

"O dönemde çok fazla maç izledim. İstanbul'da olmamın büyük avantajı vardı. İstanbul'da olmak her hocanın isteyeceği bir şeydir. En büyük fırsat. Birçok maçı statta izleyebiliyorsunuz."

"Futbol böyle. Sonuçlar iyi giderken adınız birçok takımla anılabilir. Bu dedikoduların birçoğu asılsızdı. Stadyumlarda bulunma amacım kendimi geliştirmekti. Türkiye'de bir takım çalıştırma fırsatı bulursam rakiplerime hazırlanma ve planlamamla ilgiliydi. Tamamen futbolun doğasıyla iç içe olmaktan geçiyor."

"Büyük saygım var"

İtalyan teknik adam, Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Herkesten farklı katkılar alırsınız. Bazen farklı bir antrenörden farklı tecrübeyi edinebilirsiniz. Taktik, tekniğin ötesinde. Fatih Terim'in saha kenarındaki duruşu, tutkusu ve kazanma isteği bir teknik direktörün sahip olması gereken unsurlardan biri."

"Fatih hoca elbette önemli işler başardı. Özellikle Avrupa'da verdiği mücadele, grubu alt üst ettiler. Oynadıkları Lazio, Marsilya maçı. Galatasaray'ın Avrupa'da yoluna devam etmesi adına çok önemli iş oldu."

"Fatih hocaya çok büyük saygım var. Türk futbolu için büyük katkılar sağladı. Avrupa futbolu için de keza. Başarıları hiçbir zaman unutulamaz. Kendisine büyük saygım var. Çok fazla tanışma, sohbet etme şansımız olmadı. Maçlardan önce ve sonra kısa konuşursunuz. Gerçekten insan olarak o enerjiyi hocadan aldım."

"Fatih Terim'in hikayesi bitmedi"

"Fatih hocanın yaptıkları hiçbir zaman küçümsenmemeli. Doğrudan kendisiyle olmasa da, Fatih hocayla ilgili bir anım var. Spaletti ile bu yaz kahvaltıdaydık. Fatih hocadan bahsettik. Spaletti'de Fatih Terim'e olan sevgiyi hissettim. Bizler de insanız. Bazen duyguları kelimeyle anlatamazsınız, ama mimiklerden, bakışlardan, cümlelerin ağızdan çıkışından duyulan sevgiyi anlayabilirsiniz. Fatih Terim bu zamana kadar müthiş işler başardı, hocanın hikayesinin henüz bitmediğini söylemem lazım."

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