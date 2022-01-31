Bayern Münih ve Galatasaray’ın eski yıldızı Franck Ribéry, kariyerini noktalıyor

GOAL, Bayern Münih'in ve Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery'nin Salernitana ile olan sözleşmesini feshetmeyi ve futbolu bırakmayı düşündüğünü doğruluyor.

Ribery, geçen yaz Fiorentina'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz bir transferle Salernitana'ya katıldı ve Serie A takımıyla bir yıllık anlaşma yaptı.

38 yaşındaki oyuncu bu sezon Salernitana için 12 maç oynadı, ancak takımının sıralamada son sıraya düşmesini engelleyemedi ve şimdi kramponlarını asıp asmamayı düşünüyor.

Son durum ne?

GOAL, Ribery'nin şu anda seçenekler üzerinde kafa yorduğunu anlıyor.

Fransız oyuncu, son günden önce Salernitana'dan ayrılırsa serbest oyuncu olarak başka bir kulübe imza atabilecek, ancak oynamaya devam etmek niyetinde değil.

Ribery, henüz kulübe nihai kararı hakkında bilgi vermedi ve temsilcileri onu sözleşmesini bitirmesi için ikna etmeye çalışıyor.

Öte yandan Salernitana, Roma ve Fenerbahçe'nin eski kanat oyuncusu Diego Perotti, kulübün sportif direktörü Walter Sabatini tarafından bir hedef olarak belirlendi.

Ribery'nin kariyeri

Kariyerine 2000 yılında Boulogne'da başlayan Ribery, önündeki beş yıl boyunca Ales, Brest, Metz, Galatasaray ve Marsilya'da top koşturdu.

Bayern'e 2007'de geldi ve Allianz Arena'da dokuz Bundesliga şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kazanırken oyununu zirvelere taşıdı.

Ribery, 2019'da 425 maçta 124 gol ve 182 asistle Bayern'den ayrıldı ve ardından iki yıllık bir anlaşma ile Fiorentina'ya katıldı.

Ardından Salternitana ile kariyerini Serie A'da uzatma şansı buldu.

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