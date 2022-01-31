Christian Eriksen hem futbola hem de Premier Lig'e döndü

29 yaşındaki futbolcu Christian Eriksen, rahatsızlığının ardından futbola dönüş yaptı ve Premier Lig ekibi Brentford'a imza attı.

Eriken geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonası'nda Danimarka - Finlandiya mücadelesi esnasında kalp krizi geçirerek bir süre futbola veda etmişti.

Oyuncunun yeniden sahalara dönüp dönmeyeceği merak edilirken Danimarkalı sağlığına kavuştu ve Brentford'a transfer oldu.

Christian Eriksen ile Brentford arasındaki sözleşme şartları neler?

Brentford, Christian Eriksen ile Haziran 2023'e kadar uzatma opsiyonlu 6 aylık sözleşme imzaladı. Böylece Eriksen, Premier Lig ekibinin mevcut sezondaki kadrosunda yer alan 'sekizinci' Danimarkalı oyuncu oldu.

29 yaşındaki oyuncu, 2013 - 2020 yılları arasında Tottenham forması terletmişti.

Christian Eriksen, Premier Lig'e döndü 🇩🇰 pic.twitter.com/LGd9WAa5hJ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 31, 2022

Christian Eriksen'in kariyeri nasıl?

Profesyonel kariyerine 2010'da Ajax formasıyla başlayan Danimarkalı orta saha, daha sonra Tottenham ve Inter'de görev yapmıştı.

Geçirdiği bu rahatsızlık sonrasında kulübü Inter'de forma giyemeyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Eriksen'in sözleşmesi feshedilmişti.

Brentford, bu sezon Premier Lig'de 23 maçta topladığı 23 puanla 14. sırada yer alıyor.

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