EA Sports, Manchester United’ın forveti hakkında ortaya çıkan iddialar üzerine Mason Greenwood'u FIFA 22 Ultimate Team paketlerinden çıkardı.

Greenwood, bir dizi görüntü ve ses kaydının yayınlanmasıyla United tarafından "bir sonraki duyuruya kadar" kadro dışı bırakıldı.

20'li yaşlarında bir adamın, Greater Manchester Polisi tarafından tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.

Kırmızı Şeytanlar ayrıca, çevrimiçi mağazalarında Greenwood’un formalarını satmayacağını da doğruladı.

Ne söylendi?

Greenwood’un, spor giyim markası Nike ile olan sponsorluk anlaşması da askıya alındı. EA Sports yetkilileri de 20 yaşındaki oyuncuyu kendi markalarından uzaklaştırmak için benzer adımlar atıyor.

Video oyunları geliştiricisinin bir sözcüsü The Mirror'a şunları söyledi: "Mason Greenwood, FIFA 22'deki aktif kadrolardan çıkarıldı ve ayrıca FIFA Ultimate Team (FUT) paketlerinde ve Ultimate Draft'ta görünmesi de askıya alındı."

Ne anlama geliyor?

Greenwood, EA Sports’un tüm çevrimdışı modlarda oyuna yaptığı son güncellemeden sonrasında paketlerden çıkarılmış olacak.

İngiliz oyuncu artık United'ın FIFA 22'deki kadro listesinde yer almıyor, ancak hala FIFA Ultimate Team'de kullanılabilecek ve oyun modunun transfer pazarında takas edilmeye devam edecek.

Soruşturma devam ediyor

Manchester Polisi salı günü yaptığı soruşturmayla ilgili olarak, 20'li yaşlarındaki adamın "öldürme tehditleri" nedeniyle bir tutuklamanın ardından gözaltında tutulduğunu açıkladı.

GMP bildirisinde, "Dedektiflere, bir kadına tecavüz ve saldırı şüphesiyle tutuklanan 20'li yaşlarındaki bir adamla konuşmaları için ek süre verildi.

"Şüpheli, fiziksel şiddet olaylarını bildiren bir kadının çevrimiçi sosyal medya görüntülerinden ve videolarından haberdar olmamızın ardından pazar öğleden sonra gözaltına alındı.

“Yargıçların, 2 Şubat çarşamba gününe kadar sorgusu devam edecek.

"Şimdiye kadar yapılan soruşturmaların ardından, şüpheli cinsel saldırı ve öldürme tehdidi suçlamasıyla tutuklandı.

“Soruşturmalar devam ediyor ve mağdura uzman desteği sunulacak” denildi.

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