Manchester United gelecek yaz için hedef ismi belirledi

Kırmızı Şeytanlar sezon sonunda İngiltere milli takımının genç yıldızını kadroya katmak istiyor.

Manchester United, West Ham forması giyen Declan Rice’ı transfer listesinde en üst sıraya koydu. ESPN’in haberine göre, Rice gelecek yaz için düşünülen orta saha opsiyonları arasında başı çekiyor.

Bu yaz hareketli bir transfer dönemi geçiren Manchester United; Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi önemli isimlere imza attırmasına karşın orta sahaya bir takviye yapmamıştı.

Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon için merkez orta saha rotasyonunda Fred, Scott McTominay ve Nemanja Matic üçlüsüyle yola devam etme kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor

Kariyerine Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir takımda devam etmek isteyen Rice, bu nedenle West Ham’dan ayrılmayı düşünüyor. Ancak Rice’ın transferi önündeki en büyük engel, kulübünün belirlediği 100 milyon sterlinlik bonservis.

Rice ile West Ham yönetimi arasında geçtiğimiz haftalarda bonservis gerginliği yaşanmıştı.100 milyon sterlin’i gerçekçi bir istek olarak görmeyen Rice, kulübün ayrılmasını engellemek için bu yönteme başvurduğunu öne sürmüştü.

22 yaşındaki oyuncunun West Ham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bundan dolayı avantajlı konumda yer alan Londra ekibi, genç yıldızdan ciddi bir gelir elde etmeye kararlı gözüküyor.

Chelsea için de adı geçti

Rice’ın adı bir dönem altyapısında forma giydiği Chelsea ile de sıkça anılmıştı. Rice’ın Chelseali Mason Mount ile olan dostluğu Maviler’i bir adım öne çıkaran faktör olarak gösteriliyordu.

Geçen hafta Dünya Kupası elemelerinde İngiltere formasıyla sahaya çıkan Rice, milli takımdaki ikinci golünü Macaristan ağlarına gönderdi.

Macar seyircilerin ırkçı tezahüratları futbolun önüne geçerken, tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı. Sahaya fırlatılan bir bardağı yerden alan Rice, bardaktan bir şeyler içiyormuş gibi yaparak tribünlerin tavrına ilginç bir tepki göstermişti.

İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate, Rice’ın bu davranışını doğru bulmadığını belirterek, tansiyonu arttırabilecek hareketlerden kaçınmaları gerektiğinin altını çizmişti.

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