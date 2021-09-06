Bu sözler Manchester United’ı karıştırabilir

Donny van de Beek’in menajeri, Ronaldo’nun transferinden pek memnun değil.

Cristiano Ronaldo, Juventus’taki üç sezonunun ardından eski yuvası Manchester United’a döndü ve bu transfer, dünya çapında büyük bir heyecana sebep oldu.

Ancak herkes, her zaman aynı şeyden memnun olmaz. Bu cümleyi okuyunca aklınıza Manchester City taraftarları gelebilir fakat daha da ilginci var.

United’a büyük umutlarla transfer edilen Donny van de Beek’in menajeri, Ronaldo transferinin, oyuncusunun ilk 11’de oynama ihtimalini daha da düşürdüğünü vurguluyor ve bu durumdan rahatsız.

Ne söylendi?

Menajer Guido Albers, Ziggo Sport'a verdiği demeçte konuyla ilgili şunlaru söyledi:

"Cristiano, bizim için kötü haber. Pogba solda oynuyor ve Cristiano'nun gelişiyle orta sahada bir ekstra oyuncu olacağı anlamına geliyor. Bu durumda Pogba soldan uzaklaşıyor.

"Solskjaer ve yönetim kurulu ile görüştük. Bir kulüp bulmak için insiyatif aldık ve arayışımız Everton'da sona erdi.

“Marcel Brands ve Farhad Moshiri ile görüşmelere başladık.

"Pazartesi gecesi, Solskjaer ve kulüpten bize bir transferin söz konusu olmadığını ve Donny van de Beek’in ertesi sabah antrenmana gitmesi gerektiği söylenen bir telefon aldık."

Tüm bu korkulara rağmen Albers, oyuncusunun parlama fırsatına sahip olacağından emin.

"Biz, Donny'nin bir Carabao Cup veya FA Cup oyuncusu olmadığını ya da sadece Avrupa maçlarında oynamak için burada yer almadığını belirttik.

Donny, Premier Lig'de oynamak için İngiltere'ye gitti.

"Geçen yaza kıyasla bu sefer Solskjaer ile konuşmanın gidişatına bakarsak, şimdi her şey çok daha açık.

“Donny'nin yeni sezonda şans elde edeceğine dair beklentilerim tam.

"Donny yaz aylarında çok sıkı çalıştı. Formunu korumak için iyi antrenman yaptı. Tamamen hazır."

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Van de Beek, 2018-19'da Şampiyonlar Ligi yarı finaline giden yolda Avrupa'yı heyecanlandıran, Ronaldo ve Juve'yi geride bırakan, yarı finalde Tottenham’a son dakikada kaybeden Ajax takımının önemli bir parçasıydı.

Ancak Hollandalı orta saha, United’da şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

İlk sezonunda Premier Lig'de sadece 19 kez forma giydi ve bu maçların çoğunda yedek kulübesinden oyuna dahil oldu.

Yeni sezonda ise üç maçta da yedek kulübesindeydi.