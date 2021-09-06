2012'de Liverpool'a transfer olan Samed Yeşil, şimdi Almanya 5. Lig'de oynuyor ve aynı zamanda fabrikada çalışıyor.

Çok büyük potansiyel olarak görülen genç futbolcular bazen bunun karşılığını verip kısa sürede kendisini futbol dünyasına tanıtır ve üst seviyeye çıkar.

Bazıları ise bunu, farklı sebeplerden dolayı yapamaz ve kariyeri tepetaklak olur.

2012-2015 yılları arasında Liverpool'da hem U-23'te hem de A takımda forma giyen Samed Yeşil de ikinci kategoride yer alıyor.

Şu anda 27 yaşında olan Yeşil, Almanya 5. ligi ekiplerinden St. Tenis forması giyiyor. Türk asıllı Alman oyuncu aynı zamanda hava filtreleri üreten bir fabrikada çalışıyor.

Samed Yeşil'in kariyeri

Futbola Düsseldorf altyapısında başlayan Samed Yeşil, 2009'da Bayer Leverkusen'e transfer oldu ve Bundesliga ekibinin U-17 ve U-19 takımlarında forma giydi.

2012'de A takıma çıkan Yeşil, 1 milyon 300 bin euro bonservis ücreti karşılığında İngiltere Premier Lig devi Liverpool'a transfer oldu.

İngiliz ekibinin U-23 takımında 20 maça çıkan Yeşil, 6 gol atıp 3 asist yapmayı başardı. Türk asıllı oyuncu A takımda ise sadece iki maça çıkabildi.

Samed Yeşil, A takımda çıktığı iki maçı da 2012-2013 sezonunda Carabao Cup'ta oynadı.

Bunlardan biri West Bromwich Albino, diğeri ise Aston Villa karşılaşmasıydı.

Yolu Türkiye'den de geçti

Liverpool kariyeri pek verimli geçmeyen Yeşil, daha sonra 2015'te İsviçre'niin Luzern takımına kiralandı. Bir sonraki sezon kiradan döndükten sonra ise Liverpool onunla sözleşme yenilemedi ve oyuncu serbest kaldı.

Daha sonra Yunanistan'ın Panionios takımına giden Samed Yeşil, 2018'de Almanya'nın KFC Uerdingen takımında oynadı. 2020'de ise Türkiye'de Ankara Demirspor macerası yaşadı.

2020 yılında tekrardan Almanya'ya dönen ve VfB Homberg forması giyen Türk asıllı santrfor, bu yaz ise Almanya 5. Lig ekibi St. Tenis'e transfer oldu.

Kariyerinde toplamda 197 maça çıkan Samed Yeşil, 80 gol atıp 16 da asist kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde The Athletic'e açıklamalarda bulunan Alman oyuncu, şu sözler sarf etti:

"Profesyonel lige geri dönemezsem diye futboldan sonra da yaşamanın yollarını denemeliyim. Eminim bu sezon 30 maç oynayabilir ve 15-20 gol atabilirsem, o zaman tekrar yukarı çıkacağım."