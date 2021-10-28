Ancelotti'den futbolda devrim önerisi!

Real Madrid'in İtalyan teknik direktörü futbolu sonsuza kadar değiştirecek bir öneride bulundu.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımının Osasuna ile 0-0 berabere kaldığı La Liga karşılaşmasının ardından oyunun sıklıkla durmasından şikayet etti. Topun oyunda kaldığı sürenin azlığından yakınan İtalyan teknik direktör, futbol dünyasını topun oyunda kaldığı sürenin artması için mesai harcamaya davet etti.

Günümüz futbolunda topun oyunda kalma süresinin her geçen gün azaldığına dikkat çeken Ancelotti, "Bugünün futbolunun etkili oyuna ihtiyacı var. 90 dakika sonuna eklenen uzatma bana çok az göründü. Hakemden bir açıklama istedim ama beni ikna etmeyi başaramadı." dedi. Araştırmalar da Ancelotti'nin sözlerindeki haklılığı ortaya koydu.

Kabul edilemez fark

Araştırmalara göre son yıllarda beş oyuncu değişikliği ve VAR incelemeleriyle beraber topun oyunda kaldığı sürenin giderek düştüğü gözlemlenirken, ilk sekiz hafta sonunda La Liga'da topun oyunda kalma süresi ortalama 52 dakika oldu. Topun bazı maçlarda 65 dakika bazı maçlarda ise 41 dakika sahada kalması ise 24 dakikalık büyük ve kabul edilemez bir farka işaret etti.

Asya Futbol Konfederasyonu geçtiğimiz günlerde bu konuya ilişkin olarak, basketboldaki gibi topun oyunda olmadığı bölümde sürenin durduğu bir formül üzere çalışıldığını açıklamıştı. Planlanan projenin hayata geçmesi halinde futbol karşılaşmaları topun oyunda olmadığı anlarda sürenin durdurulduğu 60 dakika şeklinde oynanabilecek.

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