Manchester United, artık Football Manager'de yer almayacak

Kırmızı Şeytanlar, oyun yönetimi ile bir anlaşmaya vardı.

Premier Lig ekibi Manchester United, Football Manager oyununda kulübün isim ve logosunun kullanılmasından dolayı yasal bir işlem başlattı.

Daha sonra konu mahkemeye gitmeden kulüp ve oyun şirketi Sega, bir anlaşmaya vardı. Söz konusu anlaşma gereği Manchester United ve Old Trafford isimleri Footnall Manager oyununda artık kullanılmayacak.

Ne söylendi?

Oyunun web sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Manchester United ve Sega, Football Manager ile ilgili ticari marka anlaşmazlığını dostane bir şekilde çözmek için bir anlaşmaya vardı.

"Her iki taraf da bu konuyu karşılıklı memnuniyetlerine göre çözmekten memnun.

Man Utd artık oyunda değil mi?

Oyuncular, oyunun yeni baskısında Kırmızı Şeytanlar'ı teknik olarak yönetmeye devam edebilirler.

Ancak Football Manager'ın resmî Twitter hesabındaki bir gönderiye göre isimleri değiştirilecek.

FM 22'den itibaren Manchester United futbol kulübünün adı 'Manchester UFC' veya 'Man UFC' olacak.

Oyunun web sitesinden yapılan açıklamada şu bilgiler de yer aldı:

"Bu isim değişiklikleri, yalnızca anlaşmazlığı çözmek için yapılmıştır.

"SEGA ve Sports Interactive, 'Manchester United' adını kullanmak için bir lisansa ihtiyaçları olmadığını, ancak her iki tarafın da devam edebilmesi için değişikliği iyi niyet göstergesi olarak yaptıklarını iddia ediyor.

Daha önce böyle bir şey yaşandı mı?

United, Football Manager'dan çıkarılmasını talep eden ilk takım değil.

Oyunun geçen yılki bölümünde Juventus da Football Manager'den çekildi ve oyunda, Juventus yerine başka bir isim kullanıldı.

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